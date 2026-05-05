Co jsme si zvolili, to máme. Hvězda Ulice: "Je dobře, že se herci vyjadřují k politice"

5. 5. 2026 – 5:02 | Magazín | Jana Strážníková

Oblíbená herečka známá především díky nekonečnému seriálu Ulice má jasný názor na herectví i politiku.

Okolo toho, zda se herci mají, jak se říká „držet svého kopyta“, nebo jejich kopyto naopak obsahuje i možnost vyjadřovat se ke společenskému a politickému dění, nepanuje ve veřejném mínění moc velká shoda.

Spousta lidí nepovažuje za možné, že by se umění mohlo od politiky zcela oddělit, protože oboje zkrátka existuje tak blízko u sebe, že se vzájemnému ovlivnění zkrátka nelze vyhnout. Mnoho dalších má ale opačný názor: Herci ať se věnují svým filmům a seriálům a politiku ať nechají politikou.

Hvězda Ulice Patricie Solaříková bezpochyby patří k první skupině: „Myslím, že je v pořádku, když se herci vyjadřují k politice. Je správné vystupovat za něco, čemu věříte,“ prohlásila bez rozpaků v rozhovoru pro CNN Prima News.

Sama by do politiky nešla, nemá na to prý odvahu. Ale to neznamená, že se neangažuje jinde: Například je velmi aktivní v kampani Hejt není názor.

„Nenávistné komentáře na sociálních sítích představují rostoucí fenomén s prokazatelným dopadem na duševní zdraví uživatelů, zejména mladých lidí. Vedou ke zvýšenému stresu, úzkosti i snížení sebevědomí a mohou způsobit pocity izolace. Hejt není názor a nesmí se stát normou,“ uvádí TV Nova při popisu iniciativy.

Právě i politická situace podle Solaříkové přispívá k frustraci společnosti, což pak může vést právě ke kyberšikaně: „Náladu zrcadlí i politická situace. Co jsme si zvolili, to máme,“ dodala.

Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

