Co je etický hacking a proč na něm dnes firmy vydělávají
31. 12. 2025 – 11:56 | Zpravodajství | Alex Vávra
Etická hackerka Betta Lyon Delsordo boří zažité představy o světě kyberbezpečnosti. Místo temných koutů internetu chrání firmy před útoky, mentoruje dívky v technologiích a dokazuje, že hacking může být legální, smysluplný a překvapivě zábavný.
Kybernetická bezpečnost bývá často spojována s temnými místnostmi, kapucemi a asociálními génii porušujícími pravidla. Skutečnost je ale mnohem pestřejší. Jednou z osobností, které tenhle obraz systematicky boří, je etická hackerka Betta Lyon Delsordo. Mladá odbornice na kyberbezpečnost ukazuje, že hacking může být legální, společensky prospěšný, týmový a překvapivě zábavný. Zároveň se snaží otevřít dveře do technologického světa dalším dívkám, které si dosud myslely, že do něj nepatří.
Etický hacking místo temné strany síly
V době, kdy globální kyberkriminalita způsobuje každoročně škody v řádech desítek bilionů korun, je o schopnosti etických hackerů obrovský zájem. Firmy, banky i technologické společnosti potřebují vědět, kde mají slabá místa dřív, než je objeví skuteční útočníci. Přesně to je práce Betta Lyon Delsordo. Na objednávku se nabourává do systémů klientů, simuluje reálné útoky a následně ukazuje, jak chyby opravit a jak se jim v budoucnu bránit.
Během krátké kariéry se dostala k IT systémům sociálních sítí, regionálních bank i dalších organizací. Její specializací je umělá inteligence, která se stává stále častějším cílem zneužití. Podle ní je pro zkušeného útočníka často velmi snadné zmanipulovat chatboty, mazat účty nebo získávat osobní data. Přesto věří, že s útočníky dokáže držet krok. Opírá se o silné akademické zázemí, včetně magisterského titulu z kybernetické bezpečnosti, ale i o neustálé experimentování a učení se novým technikám.
Zároveň si velmi dobře uvědomuje, že hranice mezi jednotlivými typy hackerů nemusí být vždy zcela ostrá. Vedle etických a škodlivých hackerů existují i takzvaní hacktivisté, kteří své schopnosti využívají k prosazování politických nebo společenských témat. Sama se ale drží přísných pravidel, protože jakékoli neetické chování by pro ni znamenalo konec kariéry, kterou si musela tvrdě vybojovat.
Bourání stereotypů a podpora dívek v technologiích
Cesta k profesionálnímu hackingu pro ni nebyla jednoduchá. Už od třinácti let, kdy se začala učit programovat pomocí online videí, narážela na zakořeněnou představu, že technologie jsou hlavně pro kluky. Na střední škole byla jednou z mála dívek v technologických předmětech a ani na vysoké škole se nevyhnula otevřenému sexismu. Přesto vytrvala.
Zlomovým momentem byl první vlastní přístroj, na kterém mohla experimentovat, hledat chyby a zkoušet, jak systémy fungují zevnitř. Dalším důležitým krokem byla účast v programu Technovation, který učí dívky základy programování a vede je k vytváření aplikací s reálným společenským přesahem. Právě tam poprvé zažila, jak zásadní roli hraje mentorství a podpora ze strany žen, které už v technologiích působí.
Dnes se snaží tuto zkušenost předávat dál. Mentorsky se podílí na stejném programu, který ji samotnou nasměroval, a aktivně sdílí bezplatné vzdělávací zdroje, díky nimž se mohou dívky učit programovat a pronikat do kyberbezpečnosti. Zdůrazňuje, že technologie znamenají moc, peníze i vliv a že právě tyto oblasti ženám v mnoha společnostech stále chybí.
Zároveň otevřeně mluví o tom, že situace není ideální. Muži stále výrazně převažují v technických oborech a genderové předsudky hrají roli i při náboru. Přesto odmítá představu, že by existoval jediný typ člověka, který se pro práci v kyberbezpečnosti hodí. Podle ní není nutné milovat porušování pravidel nebo zapadat do úzkého stereotypu hackera. Etický hacking je především o logice, zvídavosti, spolupráci a schopnosti řešit problémy.
Na své práci má ráda i hravou stránku. Kyberbezpečnost přirovnává k řešení hádanek, kde je cílem přijít na to, kudy by se mohl útočník dostat dovnitř, a zavřít mu cestu dřív, než to zkusí. A právě tahle kombinace smysluplnosti, intelektuální výzvy a zábavy je podle ní důvodem, proč stojí za to se o etický hacking zajímat.
Příběh Betta Lyon Delsordo ukazuje, že hacking nemusí být synonymem pro kriminalitu ani pro uzavřený svět vyvolených. Může jít o regulérní profesi, která chrání ostatní, posiluje bezpečnost a zároveň otevírá nové možnosti lidem, kteří by se do technologií jinak nikdy neodvážili vstoupit. A právě v tom spočívá jeho skutečná síla.