Clintonová uvedla, že nemá informace o Epsteinovi, vyzvala ke slyšení s Trumpem
26. 2. 2026 – 19:27 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Bývalá americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová výboru americké Sněmovny reprezentantů pro dohled sdělila, že nemá žádné informace o trestné činnosti sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
Nevzpomíná si, že by se s ním kdy setkala. Zákonodárce vyzvala, aby se na finančníka zeptali nynějšího republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bílého domu by podle ní měl vypovídat pod přísahou. Clintonová své úvodní prohlášení adresované zákonodárcům sdílela na sociální síti X.
"Neměla jsem ponětí o jejich kriminální činnosti. Nevzpomínám si, že bych se kdy setkala s panem Epsteinem. Nikdy jsem neletěla jeho letadlem ani nenavštívila jeho ostrov, domovy či kanceláře," uvedla Clintonová s odkazem na Epsteina a jeho společnici Ghislaine Maxwellovou.
Clintonová už dříve obvinila výbor, že se na ni a jejího manžela, bývalého demokratického prezidenta Billa Clintona, zaměřil ve snaze odvést pozornost od Trumpových vazeb na Epsteina. Exprezident Clinton bude před výborem vypovídat v pátek.
Pokud by se výbor skutečně chtěl dozvědět pravdu o finančníkových zločinech, přiměl by prezidenta vypovídat pod přísahou o desítkách tisíc zmínek o Trumpovi, které spisy o Epsteinovi obsahují, uvedla Clintonová.
"Vyvinuli jste jen malou snahu předvolat ty, kdo se ve spisech o Epsteinovi objevují nejčastěji," vytkla Clintonová výboru. Zákonodárci tento měsíc uspořádali slyšení s miliardářem Lesem Wexnerem, který podle stanice BBC údajně hrál klíčovou roli v budování Epsteinova bohatství. Clintonová vytkla republikánským členům Kongresu, že se slyšení s Wexnerem nikdo z nich nezúčastnil.
Zákonodárci ve výboru pro dohled si dnes přijeli Clintonovou vyslechnout do města Chappaqua ve státě New York, kde Clintonovi žijí. Obě slyšení s Clintonovými se konají za zavřenými dveřmi a jsou natáčena. Sněmovní výbor pro dohled videozáznam slyšení plánuje zveřejnit.
O předvolání Clintonových se zasadil republikánský předseda výboru pro dohled James Comer. Clintonovi nejprve vypovídat odmítli. Comer však manželskému páru hrozil obviněním z pohrdání Kongresem, pokud nebudou vypovídat před výborem, který Epsteinův případ a jeho síť kontaktů vyšetřuje. Clintonovi nakonec s poskytnutím výpovědí souhlasili.
Comer před slyšením podle stanice BBC novinářům řekl, že se zákonodárci mimo jiné chtějí Clintonové ptát na to, jak Epstein získal své jmění, jak se obklopil nejmocnějšími muži světa a zda byl agentem americké vlády či vlády cizí země.
Sněmovní výbor pro dohled je jedním z nejvlivnějších orgánů Kongresu. Jeho hlavní funkcí je dohlížet na federální vládu a vládní agentury. Jelikož mají ve Sněmovně reprezentantů většinu republikáni, tvoří většinu i v tomto výboru. Ve výboru zasedá 25 republikánů a 21 demokratů. Jeho nejvýše postavený demokrat je kongresman Robert Garcia.
Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně Trumpa či Clintona, ačkoliv tito politici nebyli v souvislosti s jeho zločiny obviněni z žádného protiprávního jednání.
V roce 2019 byl Epstein nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.