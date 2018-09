Cizince-delikventy vyhostíme rychleji, plánuje Hamáček. Nyní se proces táhne

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) navrhne ve sněmovně urychlit ukončení pobytu cizinců, kteří se v Česku dopustí opakovaně úmyslné trestné činnosti. Pozměňovací návrh k vládní novele cizineckého zákona by podle něj měl zajistit, aby proces o ukončení pobytu trval maximálně šest měsíců. Hamáček v pátek řekl, že v současnosti řízení trvá dva roky i více. V posledních letech 2016 a 2017 bylo takových řízení vždy kolem 400, uvedl.

Ministerstvo vnitra by mělo podle Hamáčkova návrhu dostat možnost snáze zrušit platnost povolení pobytu k cizinci, který byl v Česku třikrát odsouzen za úmyslný trestný čin. Podle současné právní úpravy může resort zrušit cizinci platnost povolení bez toho, aby musel přihlížet například k tomu, zda má v Česku rodinu, až po čtyřnásobném odsouzení. Přímo zrušit ho pak může v případě odsouzení na víc než tři roky.

Proti rozhodnutí o zrušení pobytu by se podle Hamáčkova návrhu nově nemělo být možné odvolat ke Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. Soudní přezkum by zůstal, ale soud by měl na rozhodnutí stanovenou lhůtu 90 dnů. Stejnou dobu by dostal v případě kasační stížnosti i Nejvyšší správní soud. "Není možné, aby proces odebrání povolení k pobytu u někoho, kdo se opakovaně dopouští trestné činnosti na našem území, trval třeba dva, ale klidně také šest let," řekl Hamáček.

ČTĚTE TAKÉ: Cizinci v Česku budou muset povinně projít integračním kurzem

Kabinet poslal návrh novely cizineckého zákona do Parlamentu v červnu. Úprava má přinést například povinnost absolvovat integrační kurz a možnost zavést kvóty pro vydávání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výdělečné činnosti. Změna by podle vicepremiéra Richarda Brabce mohla pomoct studentům a vědcům ze zahraničí, kteří by chtěli v Česku zůstat. Na hledání práce by nově měli dostat devět měsíců.

Zákon o pobytu cizinců se měnil naposledy loni, kdy prezident Miloš Zeman podepsal kritizovanou novelu, která zpřísnila podmínky pro pobyt cizinců v Česku. Na Ústavní soud se kvůli normě obrátila část senátorů.