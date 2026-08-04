Cítíte se zpoceně a oblečení na vás vypadá jako zmačkaný hadr? Je čas vyzkoušet tyto geniální fígle
4. 8. 2026 – 15:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Udeřila vedra a ven se nám většinou chce jen na koupaliště. Někdy ale zkrátka musíme do práce, na schůzku, do města nebo na společenskou událost. Z domova sice odcházíme dokonale upraveni, jenže po několika minutách na slunci vypadáme zpoceně, unaveně a poněkud povadle.
Vlasy se přilepí k čelu, make-up se vydá na cestu směrem ke krku a z čerstvě vyžehleného oblečení se stane zmačkaný hadr. Přitom existují jednoduché fígle, díky nimž můžeme působit svěže a upraveně i během pořádně horkého dne.
Raději volný střih než sauna v šatech
Nejdůležitější je výběr správného materiálu a střihu. Těžké, těsné a neprodyšné oblečení může zachytávat teplo i vlhkost. V létě proto volte vzdušnější modely, které neobepínají každou část těla.
Mezi vhodné materiály patří len, bavlna a popelín. Právě lehký denim, len a popelín zachovávají upraveného vzhledu v rozpáleném městě.
Nemusíte se přitom obléknout do beztvarého pytle. Volné kalhoty, sukně nebo kraťasy s vysokým pasem, jednoduché tílko a rozepnutá košile vytvoří elegantní outfit, ve kterém se zároveň neuvaříte zaživa. Dobře poslouží také košilové šaty, vzdušná midi sukně nebo volnější overal.
Len se mačká vždycky, tak s tím nebojujte
Len má pověst drahého materiálu, nemusí to ale být pravidlem. Cenově dostupnější jsou zejména lněné směsi. V současné nabídce obchodů lze najít například volné kalhoty ze směsi viskózy a lnu přibližně za 479 korun nebo košile s příměsí lnu ve stejné cenové kategorii.
Výhodou lněných směsí je, že si zachovávají vzdušný letní vzhled a často působí měkčeji než pevný stoprocentní len. Přirozené pomačkání navíc k tomuto materiálu patří. Rozdíl je pouze mezi nenuceně zmačkanou elegancí a košilí, která vypadá, jako byste ji vytáhli ze dna koše na prádlo.
Oblečení proto po vyprání dobře protřepejte, vytvarujte a nechte uschnout na ramínku. Při cestování lněné kousky raději rolujte než skládejte. Právě rolování může zabránit vzniku nejvýraznějších skladů.
Když košile připomíná harmoniku, vytáhněte tajnou zbraň
Do kanceláře nebo na dovolenou si můžete vzít malý rozprašovač s čistou vodou nebo tekutou žehličku ve spreji. Pomačkané místo lehce navlhčete, rukama vyhlaďte a nechte uschnout. Materiál však nejprve otestujte na méně viditelné části, aby na něm nezůstaly mapy.
Pokud cestujete častěji, praktickým pomocníkem může být malý napařovač oděvů. Elegantní outfit tak zachráníte dříve, než ostatní poznají, že ještě před chvílí ležel zmuchlaný v kufru.
Sprej za pár korun aneb klimatizace do kabelky
Jedním z nejlevnějších letních pomocníků je osvěžující vodní sprej na obličej a tělo. V drogerii ho pořídíte doslova za pár desetikorun. Například levný sprej z drogérie je doslova za cca třicet korun.A podle popisu výrobce jej lze použít na obličej i tělo, během horkých dnů a také k lehkému zafixování make-upu.
Další podobný sprej je za čtyřicet korun. Funguje jako jemná vodní mlha sice nenahradí skutečnou klimatizaci, ale při čekání na rozpálené zastávce dokáže být velmi příjemná.
Sprej aplikujte z přiměřené vzdálenosti, nechte ho chvíli působit a přebytečnou vlhkost jemně odsajte papírovým kapesníčkem. Obličej nedrhněte, jinak spolu s potem odstraníte také make-up.
Tlakový sprej ovšem nikdy nenechávejte v rozpáleném autě ani na přímém slunci. Místo osvěžení byste mohli zažít dobrodružství, o které jste rozhodně nestáli.
Potní mapa na zádech není nový trend
Na některých barvách je pot vidět výrazněji než na jiných. Riziková bývá zejména světle šedá, pastelově modrá nebo světle zelená. Pokud víte, že se hodně potíte, bezpečnější mohou být drobné vzory, nepravidelné potisky, bílá nebo tmavší odstíny.
Pomoci mohou také absorpční vložky do podpaží, které se připevní na vnitřní stranu oblečení. Zachytí část vlhkosti dříve, než se na halence vytvoří nápadná mapa. Americká akademie dermatologie je uvádí jako jednu z možností, jak oblečení před potem chránit.
Antiperspirant večer, suché podpaží ráno
Deodorant a antiperspirant nejsou totéž. Deodorant pomáhá především omezovat nebo překrývat tělesný zápach, zatímco antiperspirant snižuje množství potu.
Dermatologové doporučují nanášet antiperspirant na zcela suchou pokožku. U přípravků proti výraznějšímu pocení se často používá večer před spaním, aby mohly účinné látky působit. Vždy se však řiďte návodem na konkrétním výrobku a nepoužívejte jej na podrážděnou nebo poraněnou pokožku.
Pokud se náhle začnete silně potit bez zjevné příčiny, potíte se také v noci nebo vás pocení výrazně omezuje v běžném životě, je vhodné probrat situaci s lékařem.
Lesk patří na rty, ne na celé čelo
Vysoké teploty nejsou ideální pro několik silných vrstev make-upu. Místo hutného krycího produktu zkuste lehčí tónovací krém s ochranným faktorem nebo tenkou vrstvu dlouhotrvajícího make-upu. Na místa, která se nejvíce lesknou, stačí malé množství transparentního pudru.
Do kabelky přidejte matující papírky nebo jemný papírový kapesníček. Přiložte jej na čelo, nos a bradu, ale pokožku netřete. Teprve potom použijte osvěžující mlhu a případně doplňte pudr.
Pokud nanesete další vrstvu pudru přímo na zpocený obličej, může vzniknout směs připomínající mokrou omítku. A ta, na rozdíl od oroseného vzhledu pleti, zatím na přehlídková mola nepronikla.
Vlasy přilepené k čelu letos opravdu nefrčí
V horku je praktičtější uhlazený culík, nízký drdol nebo cop než složitě vyfoukaný účes. Nesnažte se za každou cenu zachránit objem, který se při vysoké vlhkosti rozhodl opustit vás ještě před obědem.
Do kabelky si dejte gumičku, několik sponek a malý hřeben. Když účes začne ztrácet tvar, můžete jej během minuty proměnit v úmyslně uhlazený styling. Nikdo nemusí vědět, že původním plánem byly rozevláté vlny.
Náhradní top není porážka, ale módní pojistka
Na dlouhý den si připravte malou záchrannou sadu. Stačí osvěžující sprej, matující papírky, antiperspirant, papírové kapesníčky, gumička do vlasů a několik sponek.
Pokud vás čeká několik hodin mimo domov, vezměte si také čistý lehký top nebo spodní prádlo. I dermatologové doporučují lidem, kteří se více potí, nosit s sebou náhradní oblečení. Převléknout se během dne není známka porážky, ale rychlý způsob, jak se opět cítit svěže.
Z koupelny vyšla dáma a do kanceláře mokrá myš rozhodně nedorazí
Pocení je přirozený proces, kterým se tělo ochlazuje, takže ho není potřeba ani rozumné zcela zastavit. Správně zvolený materiál, volnější střih, vhodný antiperspirant, lehký make-up a sprej za pár korun ale dokážou výrazně zlepšit pocit i vzhled během horkého dne.