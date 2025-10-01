Čistá radost a slzy štěstí: Slavný herec z Ulice se bude ženit
1. 10. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Fanynky mohou smutnět, sympatický herec našel svou vyvolenou.
Fanynky a obdivovatelky (případně obdivovatelé, samozřejmě), které si potajmu myslely na vysokého sympaťáka Václava Matějovského, kterého známe především ze seriálů Ulice a Jedna rodina, si mohou nechat zajít chuť.
Oblíbený herec totiž našel svou vysněnou a dokonalou druhou polovičku. A je si tím natolik jistý, že svou vyvolenou Karolínu požádal o ruku.
V podcastu Kanaal popsal onen kritický okamžik: „Prošli jsme se, šli jsme nahoru, vylezli jsme na hrad, tam byl stoleček, prosecco a tam… Detaily a zbytek si nechám pro sebe, ale poklekl jsem a ona řekla ano. To je to důležité.“
Tekly prý i slzičky štěstí: „Plakala hodně. Takhle, nejsem si jistý, že řekla ano, ale říkala něco jako: 'No, tak jo,'“ usmíval se Václav spokojeně.
Nutno doplnit, že se nejedná o žádný náhlý úlet, Václav už nachází s Karolínou společné štěstí docela dlouho a loni se jim narodil syn. Zásnuby dávají naprostý smysl.
Ať to vydrží!