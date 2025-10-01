Dnes je středa 1. října 2025., Svátek má Igor
Počasí dnes 10°C Skoro zataženo

Čistá radost a slzy štěstí: Slavný herec z Ulice se bude ženit

1. 10. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

Čistá radost a slzy štěstí: Slavný herec z Ulice se bude ženit
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Fanynky mohou smutnět, sympatický herec našel svou vyvolenou.

Fanynky a obdivovatelky (případně obdivovatelé, samozřejmě), které si potajmu myslely na vysokého sympaťáka Václava Matějovského, kterého známe především ze seriálů Ulice a Jedna rodina, si mohou nechat zajít chuť.

Oblíbený herec totiž našel svou vysněnou a dokonalou druhou polovičku. A je si tím natolik jistý, že svou vyvolenou Karolínu požádal o ruku.

V podcastu Kanaal popsal onen kritický okamžik: „Prošli jsme se, šli jsme nahoru, vylezli jsme na hrad, tam byl stoleček, prosecco a tam… Detaily a zbytek si nechám pro sebe, ale poklekl jsem a ona řekla ano. To je to důležité.“

Tekly prý i slzičky štěstí: „Plakala hodně. Takhle, nejsem si jistý, že řekla ano, ale říkala něco jako: 'No, tak jo,'“ usmíval se Václav spokojeně.

Nutno doplnit, že se nejedná o žádný náhlý úlet, Václav už nachází s Karolínou společné štěstí docela dlouho a loni se jim narodil syn. Zásnuby dávají naprostý smysl.

Ať to vydrží!

Tagy:
láska zásnuby herec manželství
Zdroje:
Instagram, Blesk
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Předchozí článek

S tím by nesouhlasil! Krampolovo jméno v reklamě: "Počkali si, až umře, a pak ho zneužili"

Následující článek

Objevili jsme tajné slevy: jak důchodci platí za praní i o polovinu méně

Nejnovější články