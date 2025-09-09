Čistá a opravdová láska. Marek Eben si po dlouhé době vyrazil s manželkou
Jsou spolu přes čtyřicet let a životními překážkami se nemíní nechat rozhodit.
Je těžké nezjihnout, když se člověk ocitne v přítomnosti opravdové lásky. Zas tak běžně k tomu totiž nedochází a cit, který k sobě chovají Marek Eben s manželkou Markétou Fišerovou, jen těžko hledá obdoby.
Jsou spolu už fenomenálních 43 let, drží pohromadě pevně jak skála a s nepřízní osudu se perou s hlavou vztyčenou.
Začátky prý byly docela divoké, charakterem se k sobě totiž papírově moc nehodí: „Začali jsme spolu chodit na škole, a tak nikdo nepředpokládal, že by nám to mohlo vydržet. Spolužáci našemu vztahu dávali tak 14 dní,“ smál se před časem Eben v rozhovoru pro Český rozhlas.
Vztah samozřejmě vydržel o poznání déle, těžkých zkoušek ale připravil tolik, že nelze než spílat nespravedlnosti světa.
Nejdříve ztratili dceru jen pár dní po předčasném porodu a pak, pouhé čtyři roky po svatbě, Markétu téměř zabila mozková příhoda.
Několik měsíců ji držely naživu jen přístroje, pak se musela znovu učit mluvit a některé následky byly nezvratné: Velmi obsazovaná herečka byla najednou upoutána na invalidní vozík.
Nalijme si čistého vína, v tuhle chvíli by celá řada menších kavalírů prostě vzala roha. Ne tak láskyplný džentlmen Marek Eben, který byl manželce pevnou oporou i v nejhorších momentech.
A že se z jejich náklonnosti ani po letech neztratilo vůbec nic, bylo jasně patrné, když se zase po delší době objevili spolu na veřejnosti: Vyrazili si na premiéru nového Cirque du Soleil.
Oba se usmívali, zářili na všechny strany a bylo okamžitě zřejmé, že k sobě prostě a dobře patří. A Marek byl určitě velmi rád, že si mohl užít poklidný výlet s manželkou, než ho zase smete vlna pracovních povinností a bude muset coby moderátor vyrazit na StarDance Tour.