9. 9. 2025 – 7:40 | Magazín | BS

Čistá a opravdová láska. Marek Eben si po dlouhé době vyrazil s manželkou
zdroj: Profimedia.cz
Jsou spolu přes čtyřicet let a životními překážkami se nemíní nechat rozhodit.

Je těžké nezjihnout, když se člověk ocitne v přítomnosti opravdové lásky. Zas tak běžně k tomu totiž nedochází a cit, který k sobě chovají Marek Eben s manželkou Markétou Fišerovou, jen těžko hledá obdoby.

Jsou spolu už fenomenálních 43 let, drží pohromadě pevně jak skála a s nepřízní osudu se perou s hlavou vztyčenou.

Začátky prý byly docela divoké, charakterem se k sobě totiž papírově moc nehodí: „Začali jsme spolu chodit na škole, a tak nikdo nepředpokládal, že by nám to mohlo vydržet. Spolužáci našemu vztahu dávali tak 14 dní,“ smál se před časem Eben v rozhovoru pro Český rozhlas.

Vztah samozřejmě vydržel o poznání déle, těžkých zkoušek ale připravil tolik, že nelze než spílat nespravedlnosti světa. 

Nejdříve ztratili dceru jen pár dní po předčasném porodu a pak, pouhé čtyři roky po svatbě, Markétu téměř zabila mozková příhoda.

Několik měsíců ji držely naživu jen přístroje, pak se musela znovu učit mluvit a některé následky byly nezvratné: Velmi obsazovaná herečka byla najednou upoutána na invalidní vozík.

Nalijme si čistého vína, v tuhle chvíli by celá řada menších kavalírů prostě vzala roha. Ne tak láskyplný džentlmen Marek Eben, který byl manželce pevnou oporou i v nejhorších momentech.

A že se z jejich náklonnosti ani po letech neztratilo vůbec nic, bylo jasně patrné, když se zase po delší době objevili spolu na veřejnosti: Vyrazili si na premiéru nového Cirque du Soleil.

Oba se usmívali, zářili na všechny strany a bylo okamžitě zřejmé, že k sobě prostě a dobře patří. A Marek byl určitě velmi rád, že si mohl užít poklidný výlet s manželkou, než ho zase smete vlna pracovních povinností a bude muset coby moderátor vyrazit na StarDance Tour.

Tagy:
nemoc moderátor invalidní vozík herec manželka mozková příhoda
Zdroje:
Český rozhlas, iDnes.cz, Super.cz
