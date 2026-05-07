Čínský soud uložil dvěma bývalým ministrům obrany tresty smrti s odkladem
7. 5. 2026 – 14:23 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čínský vojenský soud dnes uložil tresty smrti s dvouletým odkladem dvěma bývalým ministrům obrany.
Li Šang-fu a Wei Feng-che byli potrestáni za úplatkářství, uvedla oficiální tisková agentura Nová Čína. Podmíněné tresty smrti se v Číně obvykle mění na doživotní vězení, napsaly agentury AP a Reuters.
Soud prohlásil, že Wei je vinen z přijímání úplatků a Li z přijímání a nabízení úplatků. Oba dostali stejný podmíněný trest smrti. Ten se obvykle mění na doživotí, pokud se odsouzený ve zkušební době nedopustí žádného dalšího trestného činu.
Oba muži byli v roce 2024 vyloučeni z vládnoucí komunistické strany za "závažné porušení disciplíny", což je eufemismus v Číně používaný pro korupci.
Wei působil jako ministr obrany od roku 2018 do roku 2023. Li ho ve funkci vystřídal, ale byl ministrem jen několik měsíců, než byl v říjnu 2023 odvolán.
Rozsudky vynesené nad dvěma exministry jsou nejnovějším krokem v protikorupční kampani čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, zaměřené na odstraňování vysokých funkcionářů. Si zahájil kampaň před více než deseti lety a vyvrcholila v lednu odvoláním generála Čang Jou-sia, který byl členem politbyra a do svého pádu také prezidentovým spojencem. Za přijímání úplatků byl v únoru odsouzen na doživotí exministr spravedlnosti Tchang I-ťün.
Tažení proti korupci je pro Siho, který je u moci od listopadu 2012, podle analytiků způsob, jak se zbavit potenciálních rivalů a zajistit si loajalitu svých podřízených.