Čínská sonda Čchang-e 4 přistála na odvrácené straně Měsíce

2. 1. 17:09

Osmadvacetiletý muž, který minulý týden přepadl banku v Příbrami a držel v ní rukojmí, si podal stížnost proti vzetí do vazby. ČTK to dnes řekl jeho obhájce Štěpán Tichý. Obviněnému hrozí za zločin braní rukojmí až 12 let vězení. Incident se obešel bez zraněných. "Stížnost byla podána, podával jsem ji ještě já," uvedl Tichý, který už muže nezastupuje, neboť skončil s advokacií. Obhajobu převzal jeho otec Antonín Tichý.