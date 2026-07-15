Čínská auta mohou zaplavit Evropu. Volkswagen zvažuje krok, který byl ještě nedávno nemyslitelný
15. 7. 2026 – 10:56 | Zpravodajství | Boris Staněk
Evropský automobilový trh může čekat jedna z největších změn za poslední desetiletí. Poté, co Čína začala omezovat podporu pro elektromobily a tamní prodeje zpomalily, hledají výrobci nové odbytiště.
Podle médií nyní Volkswagen jedná o možnosti vyrábět čínské elektromobily přímo ve svých evropských továrnách. Ještě před pár lety by podobný scénář působil jako science fiction.
Čínský boom začíná narážet na realitu
Čínský trh s elektromobily zažil v posledních letech mimořádný růst, který výrazně podpořily státní dotace a daňové úlevy. Ty však Peking postupně omezuje a domácí poptávka začíná slábnout. Výrobci tak čelí přebytku výrobních kapacit a hledají nové zákazníky především v Evropě.
Podle analytiků se tak může rozběhnout nová exportní vlna čínských elektromobilů. Evropa přitom představuje jeden z největších trhů, kde mohou automobilky kompenzovat zpomalující domácí prodeje.
Volkswagen hledá cestu, jak využít volné výrobní kapacity
Německý koncern Volkswagen mezitím řeší opačný problém. Kvůli nižší poptávce po elektromobilech v Evropě některé jeho závody nepracují na plnou kapacitu. Podle informací agentury Reuters proto vedení společnosti zvažuje, že by část výrobních linek mohla sloužit k montáži vozů čínských partnerů.
Ve hře jsou především značky, se kterými Volkswagen dlouhodobě spolupracuje na čínském trhu. Automobilka zdůrazňuje, že zatím nepadlo žádné konečné rozhodnutí, možnost spolupráce ale připouští.
Může jít o záchranu pracovních míst
Pokud by se projekt uskutečnil, mohl by pomoci udržet výrobu i zaměstnanost v některých evropských závodech. Odborníci upozorňují, že evropské automobilky dnes čelí silné konkurenci čínských výrobců, kteří dokážou nabízet elektromobily za výrazně nižší ceny.
Výroba přímo v Evropě by navíc mohla čínským firmám pomoci obejít část nákladů spojených s dovozem a zároveň usnadnit splnění evropských pravidel.
Evropské automobilky stojí před těžkým rozhodnutím
Čínské značky jako BYD, Chery nebo SAIC už dnes rozšiřují své působení na evropských trzích a budují vlastní výrobní závody v Maďarsku, Španělsku či Turecku. Rostoucí konkurence nutí tradiční evropské výrobce hledat nové obchodní modely.
Analytici upozorňují, že spolupráce mezi evropskými a čínskými automobilkami by ještě před několika lety byla téměř nepředstavitelná. Dnes se však mění podmínky na trhu tak rychle, že podobné scénáře už nikdo nevylučuje.
Nic zatím není definitivní
Volkswagen zatím oficiálně nepotvrdil, že by výroba čínských elektromobilů v jeho evropských továrnách skutečně začala. Firma pouze připouští, že zkoumá různé možnosti, jak efektivně využít výrobní kapacity v době zpomalující poptávky.
Pokud by ale k dohodě došlo, mohlo by jít o jeden z nejvýznamnějších obratů v historii evropského automobilového průmyslu.