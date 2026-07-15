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Čínská auta mohou zaplavit Evropu. Volkswagen zvažuje krok, který byl ještě nedávno nemyslitelný

15. 7. 2026 – 10:56 | Zpravodajství | Boris Staněk

Čínská auta mohou zaplavit Evropu. Volkswagen zvažuje krok, který byl ještě nedávno nemyslitelný
zdroj: Profimedia
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Evropský automobilový trh může čekat jedna z největších změn za poslední desetiletí. Poté, co Čína začala omezovat podporu pro elektromobily a tamní prodeje zpomalily, hledají výrobci nové odbytiště.

Podle médií nyní Volkswagen jedná o možnosti vyrábět čínské elektromobily přímo ve svých evropských továrnách. Ještě před pár lety by podobný scénář působil jako science fiction.

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Čínský boom začíná narážet na realitu

Čínský trh s elektromobily zažil v posledních letech mimořádný růst, který výrazně podpořily státní dotace a daňové úlevy. Ty však Peking postupně omezuje a domácí poptávka začíná slábnout. Výrobci tak čelí přebytku výrobních kapacit a hledají nové zákazníky především v Evropě.

Podle analytiků se tak může rozběhnout nová exportní vlna čínských elektromobilů. Evropa přitom představuje jeden z největších trhů, kde mohou automobilky kompenzovat zpomalující domácí prodeje.

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Volkswagen hledá cestu, jak využít volné výrobní kapacity 

Německý koncern Volkswagen mezitím řeší opačný problém. Kvůli nižší poptávce po elektromobilech v Evropě některé jeho závody nepracují na plnou kapacitu. Podle informací agentury Reuters proto vedení společnosti zvažuje, že by část výrobních linek mohla sloužit k montáži vozů čínských partnerů.

Ve hře jsou především značky, se kterými Volkswagen dlouhodobě spolupracuje na čínském trhu. Automobilka zdůrazňuje, že zatím nepadlo žádné konečné rozhodnutí, možnost spolupráce ale připouští.

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Může jít o záchranu pracovních míst

Pokud by se projekt uskutečnil, mohl by pomoci udržet výrobu i zaměstnanost v některých evropských závodech. Odborníci upozorňují, že evropské automobilky dnes čelí silné konkurenci čínských výrobců, kteří dokážou nabízet elektromobily za výrazně nižší ceny.

Výroba přímo v Evropě by navíc mohla čínským firmám pomoci obejít část nákladů spojených s dovozem a zároveň usnadnit splnění evropských pravidel.

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Evropské automobilky stojí před těžkým rozhodnutím

Čínské značky jako BYD, Chery nebo SAIC už dnes rozšiřují své působení na evropských trzích a budují vlastní výrobní závody v Maďarsku, Španělsku či Turecku. Rostoucí konkurence nutí tradiční evropské výrobce hledat nové obchodní modely.

Analytici upozorňují, že spolupráce mezi evropskými a čínskými automobilkami by ještě před několika lety byla téměř nepředstavitelná. Dnes se však mění podmínky na trhu tak rychle, že podobné scénáře už nikdo nevylučuje.

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Nic zatím není definitivní

Volkswagen zatím oficiálně nepotvrdil, že by výroba čínských elektromobilů v jeho evropských továrnách skutečně začala. Firma pouze připouští, že zkoumá různé možnosti, jak efektivně využít výrobní kapacity v době zpomalující poptávky.

Pokud by ale k dohodě došlo, mohlo by jít o jeden z nejvýznamnějších obratů v historii evropského automobilového průmyslu.

Tagy:
Čína trh auta cena Volkswagen poptávka
Zdroje:
Reuters, pressly.cz, investing.com, marketscreener.com

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