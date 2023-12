Aktualizováno: Čína žádá od EU nevměšování a spolupráci na zajištění globální stability

Čínský prezident Si Ťin-pching během dnešního setkání s čelními představiteli Evropské unie v Pekingu vyzval EU, aby spolupracovala s Čínou na zajištění globální stability a vyhnula se vměšování. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová po příletu do Pekingu na síti X napsala, že setkání vidí jako příležitost k otevřené a upřímné diskusi, jejíž výsledky budou mít dopad na Evropany.

Von der Leyenová na dnešním summitu EU a Číny vyzvala k řešení „nerovnováhy a sporů“ mezi Bruselem a Pekingem. Čínský prezident Si Ťin-pching při dnešním setkání s čelnými představiteli Evropské unie v Pekingu zdůraznil, že EU a Čína by se neměly vzájemně vnímat jako rivalové a dostávat se do konfliktu kvůli svým odlišným politickým systémům.

„Čína je nejdůležitějším obchodním partnerem EU, existuje ale očividná nerovnováha a spory, které musíme řešit,“ prohlásila podle agentury AFP von der Leyenová na první osobní schůzce nejvyšších představitelů Číny a EU po více než čtyřech letech.

Schůzky s prezidentem Siem se společně s von der Leyenovou účastnil předseda Evropské rady Charles Michel. „Evropská unie chce stabilní a vzájemně prospěšný vztah s Čínou. Přirozeně ale dnes budeme propagovat naše evropské hodnoty, včetně lidských práv a demokracie,“ podotkl Michel.

In Beijing for the EU-China Summit.



It’s my 2nd visit to China this year and an opportunity to have open, frank discussions.



Ours is a significant but complex economic and geopolitical relationship.



The result of our talks will impact the prosperity & security of our people. pic.twitter.com/TUypusDdaK — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 7, 2023

Podle čínského prezidenta má Peking zájem, aby EU byla jeho klíčovým hospodářským a obchodním partnerem, a chce s Evropskou unií spolupracovat i ve vědě a technologiích, včetně umělé inteligence.

„Čína a EU by měly být partnery ve vzájemně výhodné spolupráci a neustále posilovat vzájemnou politickou důvěru,“ řekl Si Michelovi a von der Leyenové. EU by také měla s Čínou spolupracovat na zajištění globální stability a „měla by se vyvarovat všech druhů vměšování“, uvedl Si.

EU-China summit: introductory remarks at the meeting with Xi Jinping ↓ https://t.co/dhz0lxUERE — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 7, 2023

EU a Čínu rozděluje mnoho otázek, ať už je to velký obchodní deficit EU s Čínou či mezinárodní záležitosti, včetně ruské invaze na Ukrajinu. Čína udržuje blízké vztahy s Ruskem, a ačkoli vyzývá k respektování územní celistvosti všech států, včetně Ukrajiny, nikdy Moskvu za vpád do sousední země veřejně neodsoudila.

Zástupci EU mají v úmyslu vyzvat čínské vedení, aby se snažilo přimět Rusko k zastavení agrese vůči Ukrajině a stažení jednotek z této země. EU chce Čínu rovněž vyzvat, aby zabránila pokusům Ruska obcházet sankce, které byly proti Moskvě vyhlášeny.

Good and candid exchange with President Xi on the main challenges in a world with increasing geopolitical frictions. Managing our relations is a priority.



We agreed that we have a joint interest in balanced trade relations.



We also agreed to increase people2people exchanges. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 7, 2023

Back in Beijing for the 24th EU-China Summit.



Looking forward to important and frank discussions on the bilateral relations as well as on global issues.



China remains an important actor and partner to address global challenges. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 7, 2023

„Čína zůstává důležitým aktérem a partnerem při řešení globálních výzev,“ uvedl šéf unijní diplomacie Borrell.