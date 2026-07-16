Čína vyšetřuje zadrženého Čecha pro podezření z ohrožení státní bezpečnosti
16. 7. 2026 – 12:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Peking oznámil, že český občan zadržovaný v Číně je vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti.
Podle agentury Reuters to dnes uvedlo čínské ministerstvo zahraničí, podle kterého příslušné úřady postupují v souladu se zákonem. Čínská diplomacie zároveň kritizovala postup českých úřadů vůči čínským občanům a tvrdí, že české úřady na základě neopodstatněných obvinění zadržují čínského novináře. Peking takový přístup odmítá a čínské ministerstvo zahraničí vyzvalo českou stranu, aby dotyčnou osobu okamžitě propustila a plně ochránila její práva a zájmy. ČTK se snaží získat vyjádření českého ministerstva zahraničí.
Podle dřívějších informací serveru Seznam Zprávy byl český občan zadržen v Číně na konci června. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čörgö uvedl, že čeští diplomaté jsou s mužem v Pekingu v konzulárním kontaktu. S ohledem na ochranu osobních údajů ale Černínský palác odmítlo zveřejnit další podrobnosti.
Deník N tvrdí, že totožnost zadrženého zná a že dotyčný v minulosti spolupracoval se zbrojařskou skupinou CSG podnikatele Michala Strnada. V Číně podle Deníku N zastupoval také společnost Eldis, která do skupiny patří a vyrábí radarové systémy. Muž do Číny odcestoval na pozvání čínských úřadů kvůli certifikaci radarů pro letiště a čínské bezpečnostní složky ho následně zadržely, napsal Deník N.
Skupina CSG dnes ČTK sdělila, že žádný její zaměstnanec CSG nebyl v Číně zadržen a že se společnost ke kauze nebude vyjadřovat.
Případ se řeší v době, kdy se do Pekingu o víkendu chystá předseda české Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Jeho cesta má být zaměřena především na hospodářské vztahy, obnovení přímých leteckých spojení nebo jednání o bezvízovém styku. V rozhovoru v České televizi ve středu uvedl, že případ zadrženého Čecha není na programu jeho cesty, pokud ho o to ale české ministerstvo zahraničí požádá, bude o mužově propuštění jednat.
Čeští kriminalisté letos v lednu zadrželi čínského občana podezřelého ze spolupráce s čínskou zpravodajskou službou. Byl obviněn z neoprávněné činnosti pro cizí moc a je prvním stíhaným za tento paragraf v České republice. Na začátku června mluvčí pražského městského soudu potvrdila, že státní zástupce na muže podal obžalobu. V polovině června ale soud vrátil případ k došetření; dozorující státní zástupce Martin Bílý tehdy ČTK sdělil, že proti vrácení obžaloby podal obratem stížnost a že obviněný zůstává do jejího vyřízení ve vazbě.