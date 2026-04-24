Čína uvalila exportní sankce na české firmy Excalibur a Omnipol i VZLU Aerospace
24. 4. 2026 – 13:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čína zařadila na svůj exportní sankční seznam sedm subjektů z Evropské unie, včetně českých zbrojařských společností Excalibur a Omnipol, české pobočky americké společnosti zaměřené na satelitní snímkování SpaceKnow a českého národního centra pro letectví a vesmír VZLU Aerospace.
Oznámilo to dnes podle agentury AFP čínské ministerstvo obchodu. Zařazení na seznam znamená, že čínské exportní firmy nesmí zmíněným společnostem dodávat zboží dvojího užití, tedy použitelné k civilním i vojenským účelům.
Čínské ministerstvo uvedlo, že zavádí omezení vůči sedmi evropským společnostem a subjektům působícím v odvětví vyzbrojování a obrany, a to zejména kvůli prodeji zbraní nebo tajným dohodám s Tchaj-wanem. Ostrov s demokratickou vládou čínský režim považuje za vzbouřeneckou provincii a aktivity ve prospěch této ostrovní země opakovaně kritizuje.
Kromě českých subjektů se nová omezení vztahují na belgickou firmu FN Browning Group a její dceřinou společnost Fabrique Nationale Herstal, což jsou výrobci ručních palných zbraní, a na německou společnost Hensoldt AG, která se zaměřuje na radary a leteckou techniku.
Sankcionovaným společnostem je zakázáno dodávat zboží dvojího užití od čínských exportérů a prodávat jim zboží pocházející z Číny.
Čínské ministerstvo obchodu uvedlo, že Peking o svých krocích předem informoval Evropskou unii prostřednictvím mechanismu dialogu o kontrole vývozu. Opatření podle něj nemá dopad na běžné obchodní vztahy mezi Čínou a EU.