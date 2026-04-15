Čína má nový trend, který milují miliony lidí. Zvířecí ocásky na auta
15. 4. 2026 – 11:18 | Zpravodajství | Tamara Černá
Na čínských silnicích se v posledních týdnech objevuje zvláštní podívaná: z kufrů aut vyčnívají chlupaté ocásky, které se za jízdy houpou nebo dokonce aktivně vrtí.
Krátké video sdílené účtem NEXTA zachycuje přesně tento fenomén – plyšové zvířecí ocasy připevněné k zadní části vozu, které z auta dělají něco mezi dopravním prostředkem a roztomilým mazlíčkem. Právě tahle absurdita stojí za jeho virálním úspěchem.
Nejde přitom o jednorázový vtípek, ale o rozvíjející se trend. Na čínských e-commerce platformách se objevují celé produktové řady „car tail“ dekorací – od jednoduchých plyšových ocasů až po mechanické varianty, které se dokážou hýbat nebo reagovat na dálkové ovládání. Mezi typické příklady patří: chlupatý liščí ocas, který se připevní na karoserii a během jízdy vytváří iluzi „živého“ zvířete. Z technického hlediska jde o jednoduchý gadget, z kulturního o další krok v proměně auta na prostředek sebevyjádření.
Právě tohle je klíč k pochopení, proč se podobné výstřelky v Číně šíří tak rychle. Mladší generace čím dál víc vnímá běžné předměty – od batohů po auta – jako „nosiče emocí“. Trend plyšových doplňků, který začal u přívěsků na tašky, se postupně rozšířil i do dalších oblastí každodenního života. Výrobci i analytici mluví o tzv. „emocionální ekonomice“, kde lidé nakupují věci ne kvůli funkci, ale kvůli pocitu a identitě, kterou vyjadřují.
Ocásky na autech tak kombinují vizuální výraznost, humor i určitou dávku infantilní estetiky, která je v současné čínské popkultuře mimořádně silná. Zároveň ale otevírají i otázky bezpečnosti a regulace – připevněné objekty na karoserii mohou být problematické při vyšších rychlostech nebo v hustém provozu. Přesto se zdá, že pro mnoho uživatelů zatím převažuje zábava nad praktičností. A právě to dělá z „vrtících se ocásků“ další ukázku toho, jak rychle se může z drobného nápadu stát globální virální fenomén.