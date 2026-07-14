Čím babičky leštily nábytek bez chemie? Dřevo po tom vypadá jako nové
14. 7. 2026 – 16:12 | Magazín | Jana Marková
Dřevěný nábytek po letech zešedne a ztratí lesk. Sprej z drogerie ho oživí jen na chvíli. Babičky přitom leštily dřevo úplně bez chemie a zářilo léta.
Obsah článku
- Čím se dřevo oživí
- Pozor na olivový olej
- Jak na to
- Kdy nic z toho nepoužívat
Dřevěný nábytek po letech zešedne a ztratí lesk. Přibude prach, otisky prstů, povrch je matný a unavený. Většina lidí sáhne po spreji z drogerie. Ten ale dřevo naleští jen na chvíli a pak se na něj prach lepí ještě víc. Naše babičky přitom leštily nábytek úplně bez chemie. Braly věci z kuchyně a dřevo po nich zářilo léta. Pozor ale na jednu oblíbenou radu, která nábytku spíš uškodí.
Nejdřív si řekneme, čím se dřevo doopravdy oživí a proč to funguje. Pak se dostaneme k tomu, čemu se raději vyhnout.
Čím se dřevo oživí
Fungují dvě věci, každá jinak. Olej a vosk. Olej se do dřeva vsákne, vyživí ho zevnitř a prokreslí jeho přirozenou barvu a kresbu. Vosk naopak zůstane na povrchu a vytvoří tenkou ochrannou vrstvu, která odpuzuje vodu a dodá hebký lesk. Nejlíp fungují dohromady. Olej nakrmí dřevo zevnitř, vosk ho ochrání zvenku.
Pozor na olivový olej
A tady je ta zrádná rada. Na internetu často najdete tip vzít olivový olej z kuchyně. Jenže olivový olej dřevo nevyživí natrvalo. Časem totiž žlukne, začne nepříjemně zapáchat a nechá na nábytku lepkavý film, na který se chytá prach. Sáhněte radši po lněném oleji. Ten na vzduchu vytvrdne a vytvoří pěknou trvanlivou vrstvu. Odjakživa ho používali i truhláři.
Jak na to
Postup je snadný. Naneste trochu oleje na měkký hadřík a vetřete ho do dřeva ve směru kresby. Přebytek hned setřete do sucha, ať povrch nezůstane mastný. Když chcete i ochranu a lesk, přejděte nábytek ještě včelím voskem a po zaschnutí ho vyleštěte flanelem nebo starým bavlněným tričkem.
Na tmavé dřevo babičky používaly i vychladlý černý čaj. Ten dřevo hezky oživí a ztmaví. Berte ho ale spíš na osvěžení barvy, ne na výživu, a nejdřív ho vyzkoušejte na skrytém místě.
Kdy nic z toho nepoužívat
Teď důležité upozornění, ať si nábytek nezničíte. Záleží totiž na tom, čím je dřevo ošetřené.
Lakovaný nábytek, tedy ten s tvrdým lesklým povrchem, olejem ani voskem nemažte. Nevsáknou se do něj, jen na něm zůstanou ležet a dělají mastné šmouhy. Lak stačí otřít hadříkem navlhko. Olej a vosk patří jen na dřevo, které lak nemá.
A jedna věc kvůli bezpečnosti. Hadry napuštěné lněným olejem nikdy nemačkejte do koše. Můžou se totiž samy vznítit. Nechte je volně rozložené, ať v klidu uschnou.
Vyzkoušejte to na jednom kusu a uvidíte sami. Staré dřevo se probudí a bude vypadat líp než po drahém spreji.