Cihla, cement či deštník. Video jak se lidé zbavují vosích hnízd baví celý svět

13. 4. 2026 – 13:08 | Magazín | Tamara Černá

zdroj: Profimedia
Někdo na to jde velmi technicky a vezme si k ruce ochranné pomůcky, jiný si zase vystačí s cihlou a sprintem.

Virální video od účtu Science girl na sociální síti X baví celý svět a sbírá desítky tisíc zhlédnutí. Můžete se na něm podívat na sérii klipů z mnoha regionů a zemí, kde se více či méně úspěšně snažili lidé zbavit svůj dům či pozemek vosího hnízda. Ať už si vzali na pomoc kbelík, kladivo, chemii či rychlé nohy, ve většině z nich není problém se poznat, protože jde o improvizaci v momentech, kdy by bylo snazší a lepší najmout profíka, který vás potenciálně rizikového zamoření zbaví.

Některým ovšem risk vyšel, byť se občas divíte jak, jiným... poněkud méně, což demonstruje úplně poslední klip z videa, kde si říkáte, jestli se tohle obešlo bez vážnějších následků... Samotný účet Science girl patří k těm nejúspěšnějším na X (bývalý Twitter), protože kombinuje humor, tematiku přírody a vědecké poznání velmi zábavnou formou. Celkem jej aktuálně sleduje 5,7 milionů lidí a existuje sedmým rokem. 

Tagy:
Věda humor sociální sítě vosy
Zdroje:
Vlastní, X
Tamara Černá
Novinářka z Jičína, která se zaměřuje na společenská témata, spotřebitelská práva a každodenní realitu běžných lidí. Věří, že i zdánlivě malý příběh může odhalit hlubší struktury společnosti. Své první zkušenosti sbírala v regionálních redakcích. Dnes přispívá do několika českých online magazínů. Ve volném čase ráda čte moderní francouzskou beletrii, cestuje po bývalých průmyslových městech a fotografuje opuštěné krajiny.

Martina Zounara zneužili podvodníci: "Nehorázná prasárna!"

Německo sníží na dva měsíce daň na benzin a naftu, oznámil Merz

