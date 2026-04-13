Cihla, cement či deštník. Video jak se lidé zbavují vosích hnízd baví celý svět
13. 4. 2026 – 13:08 | Magazín | Tamara Černá
Někdo na to jde velmi technicky a vezme si k ruce ochranné pomůcky, jiný si zase vystačí s cihlou a sprintem.
Virální video od účtu Science girl na sociální síti X baví celý svět a sbírá desítky tisíc zhlédnutí. Můžete se na něm podívat na sérii klipů z mnoha regionů a zemí, kde se více či méně úspěšně snažili lidé zbavit svůj dům či pozemek vosího hnízda. Ať už si vzali na pomoc kbelík, kladivo, chemii či rychlé nohy, ve většině z nich není problém se poznat, protože jde o improvizaci v momentech, kdy by bylo snazší a lepší najmout profíka, který vás potenciálně rizikového zamoření zbaví.
Některým ovšem risk vyšel, byť se občas divíte jak, jiným... poněkud méně, což demonstruje úplně poslední klip z videa, kde si říkáte, jestli se tohle obešlo bez vážnějších následků... Samotný účet Science girl patří k těm nejúspěšnějším na X (bývalý Twitter), protože kombinuje humor, tematiku přírody a vědecké poznání velmi zábavnou formou. Celkem jej aktuálně sleduje 5,7 milionů lidí a existuje sedmým rokem.
How others remove wasps nests pic.twitter.com/tGLKvcXp6E— Science girl (@sciencegirl) April 13, 2026