Chytré brýle Mety doplatily na evropskou legislativu, možná se nebudou v EU moci prodávat
28. 3. 2026 – 9:38 | Zpravodajství | Žaneta Kaczko
Nová technologie od Ray-Ban a Mety je v USA hitem, ale do EU má vstup zakázán. Důvodem je nejen přísná ochrana dat, ale i evropský požadavek na vyměnitelné baterie, který je pro miniaturní elektroniku téměř nesplnitelný.
Zatímco technologičtí nadšenci v USA už testují nejnovější generaci chytrých brýlí z kolaborace Meta a Ray-Ban, evropští zákazníci si budou muset nechat zajít chuť. Ačkoliv se původně očekával brzký vstup na trh v Itálii, Francii či Velké Británii, ambiciózní plány narazily na tvrdou zeď unijní legislativy. Nejde přitom „jen“ o obvyklé spory o ochranu soukromí, ale o fyzickou konstrukci samotného zařízení.
Baterie jako nepřekonatelná překážka?
Jedním z hlavních důvodů, proč brýle s integrovaným displejem do EU prozatím nesmí, je paradoxně snaha o ekologii. Evropská unie totiž schválila směrnici, podle které musí mít veškerá elektronika prodávaná od roku 2027 uživatelsky vyměnitelnou baterii.
Americký velvyslanec Andrew Puzder k tomu poznamenal, že EU je v tomto ohledu unikátním trhem, kde brýle narazily právě na nemožnost jednoduché demontáže akumulátoru. Výrobci nositelné elektroniky (wearables) se však těmto pravidlům brání. Argumentují tím, že nutnost vytvořit prostor pro vyjímatelnou baterii:
- drasticky sníží její celkovou kapacitu a výdrž,
- znemožní zachování elegantního designu,
- vytlačí ze zařízení jiné klíčové funkce kvůli nedostatku místa.
Umělá inteligence pod drobnohledem
Kromě „bateriového zákona“ hraje roli i tradiční evropská opatrnost v oblasti dat. Podobně jako Apple Intelligence nebo Copilot od Microsoftu, i chytré brýle od Mety spoléhají na hlubokou integraci umělé inteligence. Ta analyzuje vše, co uživatel skrze brýle vidí, což vyvolává řadu otázek ohledně souladu s evropskými pravidly na ochranu osobních údajů.
Meta v defenzivě: Jednání o výjimce a výrobní limity
Společnost Meta se momentálně pokouší s evropskými regulátory vyjednat výjimku. Tvrdí, že u takto specifických a malých zařízení, jako jsou brýle či hodinky, je požadavek na vyjímatelnou baterii technicky kontraproduktivní.
Zároveň však Meta v lednu přiznala, že za zpožděním stojí i prozaičtější důvod: omezená výrobní kapacita. Poptávka v USA je natolik vysoká, že firma nestíhá vyrábět dostatek kusů pro mezinárodní expanzi, což jí paradoxně dává čas na další kolo vyjednávání s Bruselem. Kdy a v jaké podobě (zda s vyměnitelnou baterií, nebo bez AI funkcí) se brýle v Evropě objeví, tak zůstává ve hvězdách.