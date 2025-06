Chystá se skončit? Legendární zpěvák přiznal myšlenky na změnu

16. 6. 2025 – 6:32 | Magazín | Jana Strážníková

Návrat na pódium je v nedohlednu a slavný zpěvák připustil, že zvažoval, jestli mu za to vůbec stojí.

Milovaný zpěvák Dan Bárta ze skupiny J.A.R. neprožívá v poslední době úplně radostné období: Traumatické zranění sluchu mu vyvedlo ráznou tečku za provozováním činnosti, kterou nade vše miluje. A jak dlouho to potrvá, než se bude moci opět věnovat hudbě naplno, není jasné.

Kapela J.A.R. musela kvůli zranění svého frontmana nejdřív odložit koncerty, některé úplně zrušit a nakonec bude alespoň prozatím zřejmě vystupovat bez něj.

Podobná situace se samozřejmě docela zle podepíše i na hudebníkově psychice. Však se jedná o pohromu, jak kdyby hodinář přišel o prsty či fotbalista o nohu – člověk najednou neví, co má vlastně dělat.

O svém současném stavu se zpěvák rozpovídal v pořadu Showtime: „V tuhle chvíli jsem na tom tak, že rána se zacelila, ale já vlastně nevím, do jaký míry je to křehký. Využívám doporučení lékařů, abych se vyhnul těm nejintenzivnějším zážitkům a hraničním situacím. To pro mě teď znamená třeba vysokou míru hluku, vibrací nebo různých akustických odrazů,“ prozradil.

Zkusil vystupovat s protihlukovými sluchátky, ale ani taková ochrana prý nestačila: „Za běžného provozu funguju normálně, ale jakmile se trochu přitlačí na pilu, začínám panikařit, křehnu a chci utéct,“ popsal.

Kvůli problémům se sluchem se mu prý ani nevyhnuly myšlenky na změnu profese: „Tohle byla taková výstraha. To leknutí spočívá v tom, že když přijdete o nástroj, začnete řešit svoji obyčejnou budoucnost. Jestli náhodou nepřišel čas najít si jinou práci,“ přiznal Bárta.