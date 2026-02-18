Chyby v legendární komedii Slunce, seno, jahody – největší průšvih se skrývá v ikonické scéně
18. 2. 2026 – 11:11 | Magazín | Anna Pecena
Ve známé české komedii Slunce, seno, jahody, kterou režíroval Zdeněk Troška a která se stala téměř národním kulturním dědictvím, se přesto nachází několik momentů, které i po 42 letech dokážou diváky pořádně vytočit. Film sice stále patří mezi nejoblíbenější komedie české kinematografie, ovšem při detailním sledování divákům neuniknou do očí bijící chyby, přibližuje to nedávný článek na portálu Kinotip2.cz.
První díl trilogie Slunce, seno totiž vznikl již v roce 1983 a zasazuje se do idylického venkovského prostředí jihočeských Hoštic, kde se střetávají láska, žárlivost a vesnické pověry. Přesto, že snímek patří ke klasice a mnozí z něj znají legendární hlášky nazpaměť, režie i střihači udělali několik drobných přešlapů, které byste od tak kultovního snímku nečekali.
Ikonická scéna s motorovou chybičkou
Největší pozornost fanoušků teď vzbuzuje scéna, kde Venca veze Mařenku Kelišovou na motorce. V jednom záběru drží Keliška tašku s lahvemi v ruce, v dalším záběru ji najednou pevně drží Venca. Tento střihový nedostatek strhává pozornost a nutí diváky k přemýšlení, jak mohlo k takové chybě dojít.
Další famózní zmatek najdou horliví diváci například v hospodské scéně: když Miluna počítá útratu hostům, ti se následně zvednou a odcházejí, aniž by platili. V jiném okamžiku Venca září žárlivostí, žádá po Miluně všechna piva a v dalším záběru už Miluna sbírá prázdné sklenice – jako by se piva vypařila do vzduchu.
Další „perličky“, které vám možná unikly
Chyby se objevují i u dopravních prostředků. Například žlutá škodovka se strakonickou poznávací značkou ST-21-65 se mění bez viditelného důvodu záběr od záběru – v jednom má SPZ vpředu, v dalším najednou chybí. A pokud jste si mysleli, že věda je všude kolem – překvapí vás fakt, že Blažena v jedné scéně oznamuje, že je ve třetím měsíci těhotenství a budou mít kluka, což je medicínsky nemožné zjistit tak brzy, natož v době natáčení v osmdesátých letech.
Samozřejmě nejde o fatální chyby, které by narušily příběh či kvalitu filmu jako takového. Jsou to spíše detaily, které “bystrému oku” neuniknou a mohou při opakovaném sledování pobavit nebo i mírně naštvat. I přesto zůstává Slunce, seno, jahody milovaným snímkem s trvalou fanouškovskou základnou.
Zkrátka i legendy nejsou bez chyb – a možná právě kvůli nim se o legendární komedii stále mluví.