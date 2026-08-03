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"Chybíte nám," vzkazují lidé. Markéta Pekarová Adamová září spokojeností ve své oáze klidu

3. 8. 2026 – 8:00 | Magazín | Jana Strážníková

"Chybíte nám," vzkazují lidé. Markéta Pekarová Adamová září spokojeností ve své oáze klidu
zdroj: Profimedia.cz
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Markéta Pekarová Adamová vyměnila sněmovní pult za trekové hole. Bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny a šéfka TOP 09 se pochlubila fotkami z letní horské túry – a v komentářích jí lidé hromadně vzkazují, že jim v politice chybí.

Krutá daň: vyhřezlá ploténka a deset let bojů o dítě

Ještě na začátku roku 2025 patřila k nejvlivnějším ženám v zemi. V únoru pak oznámila, že na podzim už kandidovat nebude. Důvodem nebyly klesající preference TOP 09, ale zdraví – náročnou kampaň jí rozmluvili lékaři.

Co se za tím skrývalo, popsala až o několik měsíců později: deset let neúspěšných pokusů o dítě, vyčerpání z léčby a vyhřezlá ploténka, kvůli které opakovaně končila na kapačkách, aby vůbec zvládla fungovat. Křeslo předsedkyně Sněmovny loni v listopadu předala Tomiu Okamurovi, vedení TOP 09 pak o tři dny později Matěji Ondřeji Havlovi.

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Zbrojaři, Tchaj-wan a nový život

Do ústraní se ale nestáhla. Od ledna 2026 pracuje pro poradenskou firmu KPMG, kde pomáhá s rozvojem byznysu v zahraničí. Míří hlavně na zbrojařský průmysl a na obchodní vazby s Tchaj-wanem – tedy na to, co si osahala už jako politička, když tam v březnu 2023 vedla českou delegaci.

„Chybíte nám,“ vzkazují lidé

Teď na svém Instagramu zveřejnila sérii snímků z letního výšlapu. Trekové hole, batoh, daleké výhledy. „Na hory nedám dopustit celoročně. Když ale v létě všechno kvete a zraje, tak jsou naprosto neodolatelné,“ napsala k fotkám a připojila hashtag #nofilterneeded.

Komentáře pod příspěvkem zaplavila srdíčka a tleskající smajlíky. Zdaleka nejčastěji se ale opakovala jedna věta: že jim v politice chybí.

Na návrat do sněmovních lavic to zatím rozhodně nevypadá.

Tagy:
hory TOP 09 poslanecká sněmovna tomio okamura Instagram KPMG horská turistika Pekarová Adamová
Zdroje:
aktualne.cz, Instagram, Extra.cz, E15, Echo24, iRozhlas
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Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

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