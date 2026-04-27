Chuť k jídlu lze snížit během 2 minut díky starověkému čínskému dechovému cvičení
27. 4. 2026 – 12:40 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Zná to skoro každý. Sedíte u počítače, díváte se na film nebo jen tak bezmyšlenkovitě otevřete lednici. Nemáte vlastně hlad, ale stejně saháte po něčem malém. A pak ještě po jednom.
Chuť k jídlu totiž často nemá s opravdovým hladem mnoho společného. Spouští ji stres, únava, zvyk nebo nuda. A právě tady dává smysl hledat řešení, které není o zákazech, ale o zastavení impulzu.
Existuje jednoduché dechové cvičení inspirované principy Qi Gong, které vám může pomoct tenhle moment chytře „přepnout“.
Nejde o samotný hlad, ale jeho signál, že je tady
Tělo si rychle zvykne na drobné svačiny během dne. Stačí pár dní a mozek začne vyžadovat jídlo i ve chvíli, kdy ho fyzicky nepotřebujete. Výsledkem je pocit neustálého hladu, který vás nutí jíst častěji, než je nutné.
Dobrá zpráva? Tenhle signál se dá poměrně rychle zklidnit.
Dech jako brzda impulzu
Princip cvičení je překvapivě jednoduchý. Pracuje s dechem a napětím v oblasti břicha, které dokáže ovlivnit vnímání hladu i napětí v těle.
Jak na to:
- posaďte se pohodlně a lehce se opřete
- nadechněte se nosem a současně vtáhněte břicho
- zadržte dech na několik sekund
- pomalu vydechněte a uvolněte břišní svaly
Celé cvičení trvá sotva dvě minuty. A právě ten krátký čas je klíčový – dává vám prostor zastavit automatickou reakci a rozhodnout se vědomě.
Dech přímo ovlivňuje nervový systém. Jakmile zpomalíte a soustředíte se na tělo, klesá napětí i potřeba „něco zajíst“. Pocit hladu se často rozplyne, nebo alespoň zeslábne natolik, že už nad vámi nemá takovou kontrolu.
Zároveň jde o jednoduchý trik, jak oddělit skutečný hlad od zvyku.
Kdy ho používat
Největší efekt má ve chvíli, kdy:
- máte chuť jíst, ale víte, že jste jedla nedávno
- saháte po jídle ze stresu nebo nudy
- potřebujete omezit večerní přejídání
Stačí si vytvořit nový návyk: místo otevření lednice nejdřív dvě minuty dýchání.
Za zkoušku to stojí
Nečekejte zázrak přes noc. Ale pokud tenhle jednoduchý krok začnete opakovat pravidelně, začne se měnit i váš vztah k jídlu.
Najednou zjistíte, že ne každá chuť znamená hlad. A že mezi impulzem a reakcí existuje prostor, ve kterém máte kontrolu vy.
A právě tam se láme rozdíl mezi zvykem a vědomým rozhodnutím.