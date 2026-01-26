Chumelenice a ledovka! Meteorologové prozradili, kde čekat další sněhovou nadílku
26. 1. 2026 – 12:21 | Magazín | BS
Část Česka zasypal sníh a na velkém území také hrozí komplikace kvůli možnosti nebezpečné ledovky.
Zima tentokrát vystrkuje růžky především v západní polovině země.
„Přes naše území postupuje tlaková níže k severu, která v noci přinesla na celém území déšť, na západě a jihozápadě sněžilo i intenzivně. Zde na některých místech do rána napadlo až 10 cm většinou mokrého sněhu,“ uvedli meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu na svých sociálních sítích.
„Sněžení bude pokračovat s proměnlivou intenzitou až do dnešního večera. Během dne bude ještě hlavně v Karlovarském kraji, Českém lese a okolí a na Šumavě sněžit slabě i dál. Horní Šumava, vyšší polohy Českého lesa a možná i části Karlovarského kraji by mohly dostat dalších 4 až 8 cm nového sněhu,“ předpovídají.
„Na západě Čech za noc nasněžilo většinou od 3 do 10 cm, nejvíce v Karlovarském kraji (třeba v Chebu právě 10 cm), Českém lese, kolem Mariánských Lázní, apod. Další sněžení očekáváme pak v Čechách ve čtvrtek, ale na přesnější úhrny je zatím brzo,“ dodávají odborníci.
Podle týdenního výhledu ČHMÚ by se teploty neměly měnit po celý zbytek týdne: V noci bude mírně mrznout, ve dne mírně nad nulou.