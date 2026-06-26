Chtěl se k ní vrátit, ukázala mu dveře. Vztah Karla Heřmánka ml. je definitivně u konce
26. 6. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Pokoušel se zachraňovat, ale pozdě. Místo toho je na řadě rozvod.
Čtrnáct let. To už je pořádně dlouhá doba, kterou strávili jeden po boku druhého. Karel Heřmánek mladší a Nikol Kouklová se dali dohromady jako čerství dvacátníci a docela dlouho to vypadalo, že spolu vydrží už napořád.
Realita je ale nakonec jiná: V roce 2024 se ukázalo, že se vztah pomalu rozpadl a zhroutil. Došlo k tomu chvilku před náhlou smrtí Karla Heřmánka staršího, a právě proto pár informaci o rozchodu dlouho nezveřejnil.
„Byli jsme spolu od mých jedenadvaceti, znali jsme se ještě z DAMU, takže zhruba patnáct let. Náš vztah jsme začínali na rozhraní puberty a dospívání a během tak dlouhé doby dochází v životech lidí obecně k obrovským posunům. A my jsme se s Karlem dostali na rozcestí, ze kterého jsme se vydali každý na tu svoji stranu,“ shrnula průběh vztahu Nikol pro iDnes.
Později ještě přiznala, že Karel se snažil vztah ještě látat a dávat dohromady. Nikol to ale odmítla, protože už zkrátka neviděla žádnou společnou budoucnost.
„Byli jsme spolu 14 let a prostě to dospělo do stadia, kdy už nemělo cenu být spolu. Karel se chtěl vrátit, ale já už ne,“ prozradila Blesku.
Místo složitého hledání další společné cesty je tak na pořadu dne rozvod. Ten je právě u soudu, připustila Kouklová.
„Ty věci je vždycky dobré nějakým způsobem uzavřít, už kvůli hlavě a psychice. Je třeba udělat pomyslnou čáru, aby člověk mohl jít dál a začít něco nového,“ má jasno.