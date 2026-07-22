Chtěl pracovat, ale nejde to. Duchoslav alias Viki Cabadaj dostal od lékařů ultimátum
22. 7. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Herec Jan Antonín Duchoslav dostal od lékaře nečekaný příkaz: Okamžitě sbalit kufry a vyrazit k moři. Místo natáčení a pracovního nasazení ho tak čeká vynucený odpočinek.
Duchoslav vyrazil na letošní Mezinárodní filmový festival do Karlových Varů, aby představil zbrusu novou komedii Brigáda. Během rozhovoru ale herec naprosto otevřeně přiznal, že letos mu plány na pracovní léto nevyšly.
Zasahovat totiž museli lékaři: „Vzhledem k tomu, že mi lékař dneska předepsal minimálně deset dní u moře, tak to vypadá, že to budu muset nějak řešit a asi pojedu k moři,“ prozradil herec v rozhovoru pro magazín eXtra.cz.
Nejde přitom o žádnou radu z časopisu o zdravém životním stylu, ale o nezbytnou součást léčby. Ačkoliv herec musí řešit zdravotní komplikace, svůj pověstný nadhled neztrácí a hned si na účet zdravotnického systému zavtipkoval: „Bohužel pan doktor se mi teda za to omluvil, ale bohužel to na pojišťovnu nejde. Budu to muset zaplatit sám.“
Zpátky na střední. Sněženky měly přísný řád, dnes je to jízda
Duchoslav se v novém filmu Brigáda vrací do prostředí, které ho před desítkami let proslavilo – ke studentské komedii. Jen role se logicky posunula, z bezstarostného studenta se přehrál do role otce.
Návrat na plac ho ale donutil k zamyšlení nad tím, jak drasticky se od dob kultovních Sněženek a machrů proměnila samotná filmařina. Při vzpomínce na legendární snímek režiséra Karla Smyczka má jasno. „Tak ty Sněženky, protože ono je to taky nějakých pětačtyřicet let, tak to mělo řád. Tam se pravidla filmový práce dodržovala striktně, zatímco tady to bylo takové divoký a hodně se improvizovalo,“ srovnává herec
Dodává ale, že ačkoliv tehdy dostali prostor pro vlastní kreativitu, mělo to tvrdé hranice: „Tam nám dovolil pan režisér Smyczek improvizovat v textu, ale samozřejmě v intencích smyslu toho, co bylo napsáno.“
Dnešní práce před kamerou je podle něj úplně jiný vesmír. Z natáčení Brigády byl ale nadšený. „Tady to byla mnohem větší jízda a bylo to taky zábavný.“
Lidé se nemění, jen mají mobily a elektrokola
Ačkoliv se technologie za bezmála půl století neuvěřitelně posunuly, podstata dospívání zůstává podle herce naprosto stejná.
„My starší máme tendenci tvrdit, že to za našich mladejch let nebejvalo. Není to pravda, je to furt stejný. Jenom se mění maličko kulisy. Za nás nebyly mobily, nebyly elektrokola,“ říká s úsměvem.
Dnešní studenti řeší stejné lásky, podrazy i naděje jako on, když coby Cabadaj balil slečny na horách: „Ale ty problémy těch lidí, ty se nemění, ty zůstávají už po tisíciletí pořád stejný. Jenom to má jiný kulisy.“
Pro fanoušky má navíc Duchoslav vynikající zprávu. Pokud bude mít nová komedie u diváků úspěch, rozhodně nezůstane jen u jednoho filmu.
„Pokud dobře dopadne a já doufám, že dobře dopadne, dokonce věřím, že dobře dopadne, tak asi by se v něm dalo pokračovat nebo minimálně na něj třeba navázat něčím, co bude ty dva filmy propojovat a udělá z nich dejme tomu dva díly,“ uzavírá herec.
Teď ho ale čeká především slibovaných deset dní odpočinku na pláži.