Chorvatský prezident zrušil kvůli Vučičovým výrokům summit západního Balkánu
31. 3. 2026 – 14:29 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Chorvatský prezident Zoran Milanović zrušil summit zemí západního Balkánu, který se měl konat v květnu v Chorvatsku.
Učinil tak kvůli výrokům svého srbského protějšku Aleksandara Vučiče, které podle Milanoviče ohrožují regionální stabilitu. Informovala o tom agentura AFP. Podle slovinské prezidentky Nataši Pircové Musarové, která vrcholným schůzkám předsedá spolu s Milanovičem, by se summit mohl konat na jiném místě.
Každoroční summity takzvaného pocesu Brdo-Brijuni sdružují prezidenty Albánie, Bosny, Černé Hory, Chorvatska, Kosova, Severní Makedonie, Slovinska a Srbska. V roce 2013 jej iniciovaly členské státy Evropské unie, Slovinsko a Chorvatsko s cílem zlepšit spolupráci mezi zeměmi regionu a urychlit jejich integraci do EU.
Milanović v pondělním prohlášení uvedl, že Vučić nemůže Chorvatsko navštívit, a setkání zrušil. Neupřesnil však, která vyjádření Vučiče jej k tomuto kroku vedla.
Politické kroky Vučiče v "posledních dnech a týdnech (…) podkopávají mezistátní vztahy a ohrožují mír a stabilitu v jihovýchodní Evropě", uvádí se v prohlášení. "Za takových okolností nejsou podmínky pro návštěvu Vučiče v Chorvatsku," dodal Milanović.
Další summit se podle Milanoviče uskuteční, až budou splněny podmínky, a po konzultacích se slovinskou prezidentkou Pircovou Musarovou.
Její kancelář dnes podle serveru N1 uvedla, že probíhají rozhovory o uskutečnění letošního summitu na jiném místě. Uvedla také, že o "vnitropolitickém rozhodnutí" Milanoviče byla slovinská prezidentka předem informována, nemíní do něj ale jakkoliv zasahovat či ho komentovat.
"Má naprostou pravdu, nepatřím tam," uvedl podle agentury Tanjug Vučić na adresu Milanoviče. Na otázku, zda rozhodnutí Milanoviće souvisí s jeho výroky o "vojenské alianci" mezi Kosovem, Chorvatskem a Tiranou, srbský prezident odpověděl, že se kvůli nim Chorvaté "cítí nepříliš příjemně".
Vučić opakovaně obvinil Tiranu, Záhřeb a Prištinu, které v březnu 2025 podepsaly deklaraci o obranné a bezpečnostní spolupráci, že vytvářejí "vojenskou alianci" zaměřenou proti Srbsku.
Začátkem tohoto měsíce u příležitosti převzetí čínských balistických střel uvedl, že tyto tři sousední země čekají na širší globální konflikt, aby mohly na Srbsko zaútočit. Srbsko se na jejich útok připravuje, dodal.
Vučić rovněž v pondělí uvedl, že během telefonátu s Vladimirem Putinem ruského prezidenta informoval o "alianci Záhřebu, Prištiny a Tirany".
Vztahy mezi Bělehradem a Záhřebem jsou napjaté od války v Chorvatsku v letech 1991 až 1995, během níž Bělehrad politicky i vojensky podporoval povstalecké Srby na chorvatském území.