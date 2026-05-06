Chorvatsko udělilo občanství americkému herci Malkovichovi
6. 5. 2026 – 12:18 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Chorvatsko udělilo v úterý občanství americkému herci Johnu Malkovichovi, jehož předci pocházeli právě z této země.
Informovala o tom agentura AFP. Potvrzení o občanství během krátkého setkání v Záhřebu předal herci ministr vnitra Davor Božinović.
Herce přijal také premiér Andrej Plenković. "Johnova dlouhá kariéra a jeho umělecký úspěch jsou velkou inspirací pro mladší generace a jsme rádi, že hrdě pěstuje své chorvatské kořeny," uvedl premiér o herci, který několikrát zemi, ze které pocházeli jeho praprarodiče, navštívil.
O občanství některé z evropských zemí projevilo v posledních měsících zájem více hvězd z Hollywoodu. Někteří to odůvodňovali politickou situací v USA, kde vládne prezident Donald Trump. V prosinci získal francouzské občanství herec George Clooney a jeho rodina. Stalo se tak krátce před začátkem letošního roku, kdy pro žadatele o občanství začaly platit přísnější jazykové podmínky. Clooney sám dříve přiznal, že jeho francouzština je chatrná. To vyvolalo kritiku, že měl ze strany úřadů přednostní zacházení kvůli svému slavnému jménu.