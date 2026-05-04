ČHMÚ zpřísňuje výstrahu: Nebezpečí hrozí na skoro celém území Česka
4. 5. 2026 – 10:30 | Magazín | BS
Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu museli vzhledem k nepřízní počasí prodloužit varování před nebezpečím.
Výstraha před vznikem požárů kvůli suchu a vysokým teplotám měla původně platit jen do včerejší půlnoci, jenže očekávané ochlazení a vytoužený déšť v závěsu přicházejí o něco pomaleji, než se doufalo.
Varování před ohněm tak platí dál, konkrétně až do zítřejší (5.5.) půlnoci a týká se drtivé většiny země, jak je vidět na mapce:
S ochlazením se pořád počítá, jen bude pozvolnější, než se původně předpokládalo: „Zvlněná studená fronta nad Německem bude jen zvolna postupovat k východu a před ní k nám proudí teplý vzduch od jihu,“ informují meteorologové na sociální síti.
„Dnes bude zejména v Čechách přibývat oblačnosti a v západní polovině se vyskytnou spíše slabé přeháňky. Zejména na východě Moravy a Slezska bude převládat slunečno. Odpolední teploty vystoupí na 22 až 27 °C,“ doplňují.
Teploty se v následujících dnech trochu propadnou a pak zase vystoupají vzhůru, jak naznačuje křivka týdenní předpovědi ČHMÚ: Nejchladnější dnem by v blízkém horizontu měl být čtvrtek, kdy se počítá s denními maximy jen okolo 16 °C. Poté se ale zase oteplí a o příštím víkendu čekají meteorologové opět letní horka okolo 25 °C.