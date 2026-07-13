ČHMÚ upřesňuje předpověď počasí na následující dny: Všechno bude jinak
13. 7. 2026 – 9:18 | Magazín | BS
Odborníci z ČHMÚ zveřejnili předpověď na následující dny a oproti původním předpokladům se situace nejspíš bude vyvíjet o poznání jinak.
Ještě koncem minulého týdne zněla předpověď celkem jasně: Teplý slunečný týden bez deště. Což přidělalo vrásky především lidem na Moravě a jejím jihu, kde již dosahuje sucho extrémních hodnot a opravdu by proto potřebovali pořádnější déšť.
Nakonec se ale zdá, že nás kompletně suchý týden nečeká. Podle zpřesněné předpovědi, kterou vydal ČHMÚ na své sociální síti, nás totiž čeká i deštivý den.
„Dnešek doprovodí většinou polojasná obloha a maximální teploty kolem 29 °C, na severu a severovýchodě území bude chladněji a oblačnosti více,“ píšou meteorologové.
Zítřek by se právě mohl nést v deštivějším znamení: „Zítra budou teploty podobné, ale přes den se objeví četné přeháňky a bouřky, které budou doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a silnými nárazy větru,“ pokračují.
Pršet by ale podle ČHMÚ mohlo také ještě ve středu odpoledne.
Zbytek týdne už ale nejspíš bude zase letní a horký: „Ve středu se nepatrně ochladí, ale od čtvrtka už budou teploty v nejteplejších oblastech znovu překračovat 30 °C,“ dodávají odborníci.