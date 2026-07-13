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ČHMÚ upřesňuje předpověď počasí na následující dny: Všechno bude jinak

13. 7. 2026 – 9:18 | Magazín | BS

ČHMÚ upřesňuje předpověď počasí na následující dny: Všechno bude jinak
zdroj: Freepik
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Odborníci z ČHMÚ zveřejnili předpověď na následující dny a oproti původním předpokladům se situace nejspíš bude vyvíjet o poznání jinak.

Ještě koncem minulého týdne zněla předpověď celkem jasně: Teplý slunečný týden bez deště. Což přidělalo vrásky především lidem na Moravě a jejím jihu, kde již dosahuje sucho extrémních hodnot a opravdu by proto potřebovali pořádnější déšť.

Nakonec se ale zdá, že nás kompletně suchý týden nečeká. Podle zpřesněné předpovědi, kterou vydal ČHMÚ na své sociální síti, nás totiž čeká i deštivý den.

„Dnešek doprovodí většinou polojasná obloha a maximální teploty kolem 29 °C, na severu a severovýchodě území bude chladněji a oblačnosti více,“ píšou meteorologové.

Zítřek by se právě mohl nést v deštivějším znamení: „Zítra budou teploty podobné, ale přes den se objeví četné přeháňky a bouřky, které budou doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a silnými nárazy větru,“ pokračují.

Pršet by ale podle ČHMÚ mohlo také ještě ve středu odpoledne.

Zbytek týdne už ale nejspíš bude zase letní a horký: „Ve středu se nepatrně ochladí, ale od čtvrtka už budou teploty v nejteplejších oblastech znovu překračovat 30 °C,“ dodávají odborníci.

 

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Zdroje:
ČHMÚ, AccuWeather
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BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

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