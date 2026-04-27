ČHMÚ upřesnil předpověď počasí: Přijde mimořádně mrazivá noc
27. 4. 2026 – 7:19 | Magazín | BS
Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu upravili teplotní graf a vypadá to, že nás čeká velmi chladná noc.
Máme za sebou pořádně ledovou noc, která na některých místech republiky poslala teploty znatelně pod nulu. A jak upozorňují meteorologové, nebude poslední.
„Teploty během noci klesly nejčastěji na +3 až -1 °C, na severovýchodě Čech a severu Moravy bylo ojediněle kolem -4 °C,“ píše ČHMÚ na sociální síti.
V tradičních mrazových lokalitách div že rtuť opět nespadla k dvouciferným číslům: „Ještě chladněji bylo na horách – např. Kvilda-Perla naměřila v 5 hod SELČ -9,3 °C,“ informují meteorologové.
„Dnes bude nejdříve jasno až polojasno, odpoledne a večer bude od západu oblačnosti přibývat, ale slunce přes ni bude většinou prosvítat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat nejčastěji od 15 do 19 °C, na severovýchodě bude místy kolem 14 °C,“ doplňují dnešní předpověď.
Celkem příjemné denní hodnoty ale bohužel neznamenají, že se můžeme rozloučit s mrazy. Týdenní předpověď, která ještě včera ukazovala noční minima okolo nuly, totiž ČHMÚ zpřesnil a graf už se nyní propadá pod nulu.
Kritická by měla být noc mezi středou a čtvrtkem, kdy ČHMÚ předpokládá teploty okolo -2 °C s možností propadů k -4 °C. A to zpravidla znamená, že místy může být ještě chladněji.
Mírně mrznout by ale mohlo po zbytek týdne a noční teploty by se nad nulu měly vrátit až o víkendu, uvádí meteorologové.