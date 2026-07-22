Chladné dny se chýlí ke konci: Meteorologové určili, kdy se vrátí tropická vedra
22. 7. 2026 – 12:41 | Magazín | BS
Chladnější období nepotrvá věčně, na obzoru už se rýsuje oteplení.
Za pár dní zaklepe na dveře Sv. Anna, která s sebou dle lidové pranostiky nese chladná rána. Což ale sedí spíše na momentální situaci, na skutečný svátek Svaté Anny, který připadá na 26. července, už totiž bude tepleji.
„I dnes teplota vzduchu klesla vzhledem k převažující malé oblačnosti nejčastěji na 12 až 7 °C, na horách ojediněle i slabě mrzlo. Například na šumavské stanici Kvilda-Perla jsme kolem 5. hodiny SELČ (3 UTC) naměřili -2,8 °C,“ hlásí odborníci z ČHMÚ na sociální síti.
Pohled na týdenní předpověď už ale odhaluje chystající se změny: Mezi pátkem a sobotou se znatelně oteplí – o víkendu čekají meteorologové denní maxima okolo 27 °C, což je citelně víc než například dnes či zítra.
V pondělí by se mělo na chvíli ještě ochladit, pak ale od úterý a v průběhu příštího týdne teploty vyletí vzhůru: „Postupně až 27 až 32 °C,“ uvádí ČHMÚ.
Teploty okolo 30 °C čeká ke konci měsíce i agregát AccuWeather.