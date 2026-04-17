Chilský prezident Kast přijal ve svém sídle Pavla jako první zahraniční návštěvu
17. 4. 2026 – 8:23 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Nový chilský prezident José Antonio Kast přijal v prezidentském paláci La Moneda českého prezidenta Petra Pavla s manželkou Evou.
Pro Kasta je česká hlava státu první zahraniční návštěvou od březnového nástupu do funkce. Pavel českým novinářům před schůzkou řekl, že od ní očekává především další silný impuls rozvoje vzájemné spolupráce. Obě země podle něj sdílí pohled na mezinárodní situaci, a to jak na válku na Ukrajině, tak na Blízkém východě.
Hlavy států budou nejprve jednat mezi čtyřma očima, následně se k nim připojí delegace. Po schůzce je v plánu společné vyjádření pro média.
Kast byl prezidentem zvolen loni v prosinci, úřadu se ujal v polovině března. Ve funkci vystřídal Gabriela Borice. Agentura AP tehdy napsala, že Kast v prezidentském úřadu představuje nejvýraznější posun Chile směrem k pravici od roku 1990, kdy se země po 17 letech vojenské diktatury Augusta Pinocheta navrátila k demokracii. Kast Pinocheta obdivuje a americký prezident Donald Trump v něm bude mít dalšího spojence v Latinské Americe, uvedla agentura AFP.
Pavel považuje schůzku krátce po nástupu Kasta do funkce za vhodnou příležitost pro další rozvoj spolupráce mezi ČR a Chile i proto, že nový prezident je podle něj trochu jiného zaměření než jeho předchůdce. "Tento prezident včera (ve středu) v Parlamentu projednával Národní program obnovy, kdy chce přijmout řadu opatření k urychlení chodu ekonomiky. A to je ideální čas, kdy uvažovat i o rozšíření spolupráce se zeměmi, které toho mají dost společného, což v případě ČR a Chile platí," řekl.
Česko už má podle něj v Chile na čem stavět. "Myslím, že těch příležitostí, které bychom mohli teď vzájemně využít, je hodně a já vidím na chilské straně ochotu tyto kroky udělat," dodal.