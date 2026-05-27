Chcete zjistit, proč se z ní stal takový trend? Action prodává dubajskou čokoládu, jenže s obrovským háčkem
27. 5. 2026 – 8:15 | Magazín | BS
Chtěli jste si ji zkusit, ale odolávali jste kvůli ceně? Nabídka Actionu má nepříjemný háček, naštěstí ale existují alternativy
Pokud trávíte alespoň nějaký čas ve společnosti či na sociálních sítích, nejspíš jste nebyli ušetřeni trendu dubajské čokolády. Jednu dobu po ní totiž šíleli snad úplně všichni a tlusté tabulky čokolády, které po rozlomení odhalí smaragdově zelenou, bohatou náplň z pistáciového krému a křupavých vláken kadaif, byly všude, kam se jen člověk podíval.
A jak to tak bývá s něčím, co je hrozně in mít, jít a vlastnit, ceny odpovídaly a za tabulku blízkovýchodního zázraku si každý prodejce účtoval horentní sumy. Takové, za jaké si pochutinu nakonec nechala spousta lidí ujít.
Právě ti mohou zpozornět, dnes už si totiž lze dubajskou čokoládu užít za rozumné peníze. Jen pozor na nabídku Actionu, protože ta je tentokrát trochu zavádějící.
Obchod uvádí čokoládu Fiorella za 97 korun jako „dubajskou tyčinku“, první pohled na přebal ale jakékoliv nadšení zase spolehlivě zchladí. Jedná se totiž jen o čokoládu v „dubajském stylu“, ve skutečnosti tak nedostanete do ruky vůbec nic blízkého luxusnímu originálu, ale prostě bílou čokoládu s křupavým mangem uvnitř.
Což také nezní úplně zle, ale dubajskou čokoládu to zkrátka nevidělo ani z vlaku.
Pokud ale toužíte zjistit, proč celý svět šílel po dubajské čokoládě, a chcete ochutnat to skutečné spojení čokolády a pistácie, nemusíte si hned brát hypotéku. Action sice tentokrát nepomůže, ale trn z paty čokoládového mlsala vytrhne spousta jiných obchodů: Český internet už se totiž naštěstí stihl zaplnit poctivými alternativami, které skutečně obsahují to hlavní: Pistácie a kadaif.
Skvělou volbou je turecký potravinářský gigant Ülker, který zaplavil trh svou vlastní 93gramovou verzí s pravými pistáciemi. Tu aktuálně seženete za zhruba 116 až 129 Kč například ve známých e-shopech jako e-cukrovinky.cz.
Pokud chcete zkusit další dovezené prémiové značky z východu, tabulky od značky Alyan či dalších výrobců nabízí a průběžně doplňuje do skladu i česká Alza. Velmi lákavou nabídku má aktuálně také e-shop Delikátní Delikatesy, který exkluzivní stogramovou tabulku od značky Bolçi s 30% obsahem kakaové sušiny nabízí za velmi zajímavých 99 korun.
Pro opravdový zážitek z dubajského trendu se tedy vyplatí sáhnout po některé z těchto variant.