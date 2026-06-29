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Chcete se zchladit? Trik, který používají beduíni v poušti, zní zvláštně, ale má vědecký podklad

29. 6. 2026 – 8:43 | Magazín | Jiří Rilke

Chcete se zchladit? Trik, který používají beduíni v poušti, zní zvláštně, ale má vědecký podklad
zdroj: Freepik
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Tenhle trik by nejspíš nikoho z nás jen tak nenapadl, ale pouštní lid díky zkušenostem zkrátka ví, co dělá.

Po čem automaticky sáhnete, když je vám vedro? Ledová tříšť, orosený nápoj, zmrzlina. Tak to děláme všichni a nejspíš by ani nikomu nepřišlo na mysl to dělat nějak jinak. 

Jenže beduíni v saharské poušti dělají pravý opak: V tom největším žáru si klidně připraví šálek horkého čaje. A nedělají to proto, že už by jim snad slunce vlezlo na mozek, má to naprosto legitimní důvod.

Klíčem k pochopení tohoto jevu je mechanismus pocení. Když vypijete horký nápoj, aktivujete tepelné receptory ve vašem trávicím traktu. Mozek tyto signály vyhodnotí jako opravdu nadměrné horko a okamžitě spustí obrannou reakci: Zvýšenou produkci potu.

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Samotné vypocení tekutiny tělo neochlazuje, jedná se totiž o poněkud složitější termodynamický proces. K ochlazení je potřeba, aby se pot odpařil – právě odpařování s sebou odvádí obrovské množství tepelné energie.

Jinak řečeno: K odpaření kapaliny je potřeba teplo a právě toto teplo si pot „bere“ z těla, čímž ho ochlazuje.

Horký nápoj paradoxně vyvolá takové množství potu, že výsledný chladivý efekt odpařování je vyšší než teplo, které jste nápojem do těla dodali.

Kdy to funguje a kdy ne

Je potřeba zdůraznit, že tento beduínský způsob není univerzální všelék na každé vedro, funguje totiž jen ve specifických podmínkách.

1. Vzdušná vlhkost: Jak padlo, pot se musí odpařovat, aby chladil. Pokud jste ve velmi vlhkém prostředí a pot jen stéká po těle, pouze byste se ještě víc zbytečně zahřáli a nedosáhli žádného ochlazení.

2. Proudění vzduchu: Suchý vzduch a mírný vítr masivně urychluje odpařování potu. Pokud sedíte v uzavřené, nevětrané či vlhké místnosti, budete se spíš jen víc trápit.

3. Množství: Tento mechanismus funguje při umírněné konzumaci. Rozhodně se nesnažte vypít litr horké vody naráz – tělo by takový tepelný šok nezvládlo a efekt by byl spíše opačný.

Druhá metoda: Papričky

Podobný princip jako u horkého čaje funguje i u chilli papriček. Kapsaicin, látka, která chilli dodává pálivost, stimuluje receptory TRPV1, které v mozku vyvolávají pocit horka. Tělo na tento signál reaguje stejně jako u čaje – „přidá pod kotlem“ v podobě pocení.

Jak uvádí odborná studie, pálivé jídlo sice dočasně zvýší vaši tělesnou teplotu, ale po úvodní vlně horka následuje znatelný ochlazující efekt díky odpařování potu. Je to oblíbená strategie v mnoha zemích s tropickým klimatem, jako je Thajsko, Mexiko nebo Indie, kde je pálivá strava běžnou součástí jídelníčku.

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Zatímco ledové nápoje přinášejí okamžitou psychickou úlevu, mohou vést k rychlému zúžení cév v ústech a krku, což může paradoxně zpomalit ochlazování organismu.

Pokud máte přístup k suchému vzduchu a možnost odpařování, zkusit beduínský způsob může být efektivní cestou, jak pomoci tělu se přirozeně zchladit. Ale pozor, jak už padlo – než do sebe začnete lít čaj, ujistěte se, že jste v suchém prostředí a pot se může odpařit. Jinak se žádné ochlazení nedostaví, právě naopak.

Tagy:
ochlazeni poušť horko vedro trik extrémní teploty
Zdroje:
PubMed, Healthline, houstonmethodist.org
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Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

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