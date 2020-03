Chcete roušky? Můžete spoléhat jen sami na sebe

KOMENTÁŘ - Magazín autor: Jaroslav Bican

Česká republika se ponořila do výroby roušek. Šijí a vyrábějí je všichni. Nic jiného nám nezbývá. Respirátory, ani roušky nejsou, takže musely nastoupit pověstné zlaté české ručičky a světě div se, nezklamaly.



Do šití či výroby roušek se pustili maminky i šikovní tátové, různé skupiny dobrovolníků a příslušníci všemožných profesí. Sociální sítě zaplavily fotky podomácku vyrobených roušek a množství návodů, jak si roušku vyrobit třeba i bez šití.

Vláda kvůli tomu upravila i zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, aby se nevztahoval na prodej textilního materiálu a textilní galanterie. Národ mohl zajásat: Jsme zachráněni, můžeme šít roušky.

Vznikla například webová stránka Damerousky.cz, kde se sdružují lidé, kteří umějí vyrobit roušky nebo mají materiál k jejich výrobě. Jejím prostřednictvím se spojují s těmi, kteří roušky naopak potřebují.

Zatímco vláda řeší, jak co nejrychleji dovézt respirátory a roušky z Číny, občané nezahálejí a dělají, co můžou - zkrátka vyspělá společnost s dobře fungující infrastrukturou v praxi a důvěra v český stát utěšeně roste. Hlavní je, že si lidé pomáhají a kdo šít neumí, tomu roušku už někdo vyrobí.

Milion roušek pro Česko

Facebook je zaplavený hastagem #RouškyVšem. Zapojila se i iniciativa Milion chvilek, která se rovněž snaží přispět k tomu, aby se co nejdříve v České republice vyrobil dostatečný počet roušek. Dělá to pod heslem: Milion roušek pro Česko.

Kdo má ruce, šije: doktoři, vězni, Moravské divadlo v Olomouci i Národní v Praze. Se sběrem, distribucí i šitím roušek pomáhají skauti. Šije se ze šátků, polštářů či prostěradel, jednoduše z toho, co je dostupné. Roušky jsou potřeba, tak se šijí z toho, co je k mání.

A než budou hotové, lidé se chrání tím, co je, přesně ve stylu ministra vnitra a místopředsedy vlády Jana Hamáčka, který apeloval na veřejnost, aby si zakryla ústa rouškou, šálou nebo šátkem: "Všechna doporučení říkají, že cokoliv je lepší než nic."

Ještě minulý týden v sobotu přitom premiér Andrej Babiš na sobotní tiskové konferenci tvrdil: "Není pravda, že by naši zdravotníci neměli respirátory. Tak mi řekněte kde a já jim to dnes osobně rozvezu."

V jedné nejmenové vesnici v neděli dopoledne praktický lékař svým pacientům poslal email, který končil takto: "Protože existuje nyní i e-neschopenka, je možné ve vyjímečných případech neschopnost vystavit i bez prvotního kontaktu lékaře s pacientem. A dobrá zpráva nakonec - prostřednictvím Sdružení Praktických Lékařů obdrží naše ordinace TŘI kusy roušek." Zřejmě nedal premiérovi včas vědět, aby mu respirátory dovezl.

Člověk si jen říká, jak by to u nás vypadalo, kdyby přišla válka, zda by si lidé doma šili uniformy a lili olověné broky do vzduchovek. Pokud se dnes tvoří fronty před galanteriemi, aby si lidé mohli sami doma vyrábět roušky, je to klidně možné. Zkrátka každý správný Čech je kutil a v nastalé situaci si umí poradit: roušku vyvaří v hrnci, přejede žehličkou na nejvyyší stupeň a je připraven na všechno.