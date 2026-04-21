21. 4. 2026 – 7:00 | Magazín

Chcete grilovat, ale nemáte jak? Action má šikovné řešení za pár stovek, jinde stojí i tisíce
Ne každý má to štěstí a možnost rozpálit si v klidu obří gril plný dřevěného uhlí. Grilovat ale může i tak každý.

Grilovací sezóna začíná. Respektive chystá se začít, až konečně odezní poslední mrazy. Ti šťastnější stahují plachty ze zahradního nábytku, oprašují své mocné grily a udírny a už v duchu vymýšlí vůni, kterou budou provokovat širé sousedství při letošní první grilovačce.

Jenže co dělat, když nemáte místo nebo možnost rozložit si svou hostinu na zahradě, ale na grilování ani tak nedáte dopustit?

Action momentálně nabízí elektrický stolní gril Tristar za 499 korun. A ne, steak pak sice nebude vonět po dřevěném uhlí a budete si muset odpustit hypnotický táborák u praskajícího ohně před tím, než se rozpálí brikety, ale výhody jsou také nabíledni.

Přenosnost, kompaktnost a samozřejmě cena. Elektrický gril v pohodě přenesete, kam se vám jen zachce, položíte ho na stolek, na balkon, na terasu, nebo třeba klidně na židli, když to jinak nejde. Toho bohdá nebude, abyste se nechali připravit o grilovačku!

Spotřebič disponuje grilovací plochou 40 x 23 cm, což znamená, že nějakou tu klobásu a plátek masa vedle sebe opéct v pohodě zvládne.

K tomu dopomůže i výkon 2000 W, který je v této cenové hladině opravdu výrazným nadprůměrem – když se podíváte například do nabídky jistého obchodu s mimozemšťanem, zjistíte, že za pár stovek sice také pořídíte stolní gril, ale většinou s méně než polovičním výkonem. 

Na druhé straně spektra zase najdeme kusy, které stojí i přes deset tisíc. Nabídka z Actionu je proto v tomto ohledu rozhodně velmi zajímavá.

„Užívejte si snadné a rychlé grilování po celý rok s elektrickým grilem Tristar PD-4971. Díky prostorné grilovací ploše a nastavitelné teplotě připravíte bez námahy maso, ryby i zeleninu. Gril je ideální na balkon, nebo do zahrady. Perfektní pro každého, kdo si chce bez složitostí vychutnat skvělé grilování,“ láká oficiální popis na stránkách prodejce.

Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

