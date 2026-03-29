Chce chlapa, samoty má dost! Dcera Dalibora Jandy by si ráda někoho našla: "Urputně na tom pracuju"
29. 3. 2026 – 10:08 | Magazín | Jana Strážníková
Dcera hudební legendy už má dost života o samotě a ráda by si někoho našla. Je to ale daleko těžší, než se zdá, přiznala.
Jiřina Anna Jandová, dcera hudební legendy a slavného hurikána Dalibora Jandy, si sice občas také někde zazpívá, a baví ji to, ale jak sama přiznává, za úplný smysl života koncertování a showbyznys nepovažuje.
„Tátovy písničky mě pořád baví a jsem pořád ráda, že jsem jeho host. Už mi není patnáct ani pětadvacet, a dokonce ani pětatřicet a nic si nedokazuju. Šoubyznys není moje gusto. Jsem moc ráda, že můžu zpívat, a když se mi zadaří někde vystoupit. Ale na té kariéře zase tak nevisím. Pro mě to není alfa a omega života,“ přiznala pro magazín Super.cz. 37letá zlatovláska.
Co přesně by tedy sama označila za středobod svého žití, sice neprozradila, ale je dost dobře možné, že by to pro ni momentálně mohlo být především štěstí v lásce.
Jak totiž sama přiznala, nikoho nemá, což ji ale ani trochu nevyhovuje a snaží se to intenzivně změnit: „Nebudu lhát, těžko se mi hledá. Velice urputně na tom v poslední době pracuju. Vždycky jsem si myslela, že je hračka najít si super partnera. Ale není,“ prozradila poklesle.
Sama přitom tvrdí, že na potenciálního partnera nemá žádné přehnané nároky: „Přála bych si vedle sebe někoho, kdo by za to stál. Nemyslím si, že mám vysoké nároky, ale ráda bych, aby měl podobné zájmy. Taky musí být tolerantní, když se jmenuju Jandová. Musí to trošku respektovat,“ uzavřela.
Uvidíme, co se bude dít nyní. Jak si možná vzpomenete, něco ve smyslu, že by chtěla chlapa, prohlásila také v tu dobu čerstvě rozvedená Hana Mašlíková: „Nároky už mám jasné, nechci polevovat a musím říct, že je to oříšek. Najít obyčejného a normálního chlapa, který by nebyl sobec a splňoval kritéria, je opravdu těžké.“
Načež se na ni nápadníci sběhli jak slepice na zrní a Hanka pod krupobitím neodbytných nabídek a neustálých pozvánek na rande hořce litovala, že vůbec něco řekla. Snad si na sebe Jiřina neušila podobný bič.