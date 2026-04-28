Charlotte Gott vysvětluje, proč nezpívá česky: "Jsem světoobčanka"
28. 4. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Mistrova dcera poodhalila něco málo ze svých názorů a plánů do budoucna.
Kolem dcery veleslavného Karla Gotta se v poslední době vzdouvá jedna vlna vedle druhé. Není divu, však do toho Charlotte Ella Gottová, která si umělecky zkrátila jméno na Charlotte Gott, šlápla pěkně od podlahy a nepředvádí žádné opatrné máčení palce v showbyznysovém rybníčku.
Ne, Charlotte skáče šipku. Moc dobře si je i ona, i její maminka vědoma, jak nesmírnou sílu jméno Gott má, a její vstup na pěveckou scénu působí jako velmi dobře plánované a koordinované spuštění nové značky, žádný náhodný pokus nadějné pěvkyně.
Karla Gotta mají rádi i za hranicemi, ale největší slávě se pochopitelně těšil ve své domovině. Je proto poměrně nečekaným kontrastem, když se jeho dcera zbavuje české koncovky jména a zpívá anglicky.
Sama Charlotte to vysvětlila jasně: „Je pro mě důležité vybudovat si svoje vlastní jméno a začít vyšlapávat svoji vlastní cestu. Chtěla bych, aby se moje hudba mohla dostat k co nejvíce lidem. I proto zpívám anglicky. Vnímám sebe samu jako citizen of the world, světoobčanku,“ řekla ve velkém rozhovoru v magazínu Elle.
A mezinárodní přístup má samozřejmě šanci oslovit větší publikum a tudíž sypat větší výdělky, což už světoobčanka Charlotte nezmínila, ale je to zkrátka fakt.
Na druhou stranu se ale také pustí do boje s daleko ostřejší konkurencí, protože jméno „Gott“ otevře dveře u nás a možná ještě v Německu, dál už ale moc ne. Což by nicméně Charlotte nemělo vadit, protože sama tvrdí, že se chce prosadit dovedností, nikoliv jménem: „Je pro mě důležité vybudovat si svoje vlastní jméno a začít vyšlapávat svoji vlastní cestu,“ uvádí.
Její nový pracně chystaný singl In Too Deep by měl spatřit světlo světa pozítří, tedy ve stejný den kdy Charlotte oslaví dvacetiny. Na podzim by mělo následovat EP pěti skladeb.