Čeští hokejisté zdolali v tuhé bitvě Slovensko 3:2, rozhodl kapitán Červenka
23. 5. 2026 – 19:29 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čeští hokejisté porazili v pátém utkání skupinové fáze na mistrovství světa ve Fribourgu Slovensko 3:2 a jsou velmi blízko postupu do čtvrtfinále.
V čase 52:02 rozhodl za vyrovnaného stavu 2:2 kapitán Roman Červenka, který skóroval bruslí. Slováci na turnaji prohráli poprvé.
Češi dali třikrát vedoucí gól, Slováci však dvakrát odpověděli. V deváté minutě otevřel skóre Daniel Voženílek, po polovině utkání vyrovnal slovenský kapitán Marek Hrivík. Ještě do druhé přestávky skórovali Martin Kaut, jenž využil přesilovku, a Martin Chromiak. Gól Červenky už byl vítězný.
Červenka a Kaut si připsali navíc asistenci. Brankář Josef Kořenář uspěl i při třetím startu na turnaji.
Šestý zápas ve skupině B odehraje výběr kouče Radima Rulíka v pondělí od 16:20 proti Norsku.
První slibnou možnost otevřít skóre měl ve třetí minutě Petrovský. Jeho dobře mířený pokus vytěsnil i s trochou štěstí Kořenář jen těsně mimo. Na druhé straně se prodral do zakončení Alscher, ani Hlavaj se však nenechal zahanbit. Ve čtvrté minutě byl po Hronkově nahození na chvilku sám před slovenským gólmanem Flek, obrovskou šanci ale neproměnil.
V deváté minutě zkusil štěstí střelou přes Kmece Voženílek, slovenskému obránci prošel puk mezi nohama a Hlavaj už nestihl zareagovat. Ve 12. minutě byl hodně blízko druhému zásahu po objetí branky Kempný. Ke gólové dorážce se u Kořenářova brankoviště nedostal Chromiak. Další šanci měl po Tomáškově příhře Flek, na Hlavaje však ani tentokrát nevyzrál.
Ve druhé třetině Sedlák hledal v dobré pozici Kauta, jenž by zakončoval do odkryté branky, jenže vše zmařila nepřesná přihrávka. Martin Pospíšil to zkoušel z velkého úhlu, Kořenář byl ale pozorný. V 32. minutě byli Slováci odměněni za svoji zvýšenou aktivitu vyrovnáním. Kňažkovu nahrávku Ticháček zvedl jen do Hrivíka, který překonal Kořenáře.
Vývoj mohl otočit Kollár, český gólman však skvěle zasáhl pravým betonem. Krátce nato pykal Kristián Pospíšil a po 51 sekundách ukončil šťastnou trefou jeho pobyt na trestné lavici Kaut, jehož pokus tečoval Hrivík. V obrovské šanci Kořenář vychytal i Čederleho, Kristián Pospíšil z dobré pozice minul, ale pak se prosadil na brankovišti důrazný Chromiak.
Třetí dějství už tolik vzruchu nenabídlo, oba soupeři si byli dobře vědomi důležitosti dalšího gólu. Na začátku 53. minuty přesměroval bruslí Kautovo nahození před brankovištěm číhající Červenka a překonal Hlavaje. Slováci ihned hlasitě protestovali, sudí zamířili překontrolovat situaci u videa, ale po návratu na led gól uznali a Češi vedli 3:2.
Hned o 83 sekund později mohl český kapitán zvýšit, když ho zapomenutého před Hlavajem skvěle našel Sedlák, Červenka však branku přestřelil. V 57. minutě měl na holi vyrovnání Hrivík, zblízka ale nastřelil jen tyčku. Už 155 sekund před koncem základní hrací doby sáhli Slováci ke hře bez gólmana, ve velké šanci neuspěl Chromiak.
Češi pak marně dobývali prázdnou branku. Dvakrát neuspěl Flek a z útočné modré čáry ani Kubalík, ale mrzet je to nakonec nemuselo.