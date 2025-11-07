Čeští hokejisté na úvod sezony podlehli na Finských hrách Švédům 1:3
7. 11. 2025 – 0:01 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čeští hokejisté prohráli úvodní utkání Finských her i celé olympijské sezony v Ängelholmu s domácími Švédy 1:3.
Jediný gól svěřenců kouče Radima Rulíka vstřelil Jakub Lauko. Brankář Josef Kořenář si v sedmém startu za národní tým připsal první porážku.
Čekání na první branku ukončil až ve 34. minutě Simon Ryfors. Na začátku třetí třetiny zvýšil Marcus Sylvegard. V čase 44:44 se prosadil Lauko, skóre uzavřel v 56. minutě Erik Brännström.
Úvodní třetina příliš vzruchu nenabídla a k vidění bylo jen osm střel mezi tyčky. Češi, které vedl v roli kapitána Sedlák, měli pouze dva pokusy.
"Je to velký rozdíl oproti extralize, jak je to tady rychlejší. Švédové dobře napadají a jsou jako vosy, máte je hned za zadkem. Není tolik času na rozhodování s pukem, všechno je to o krok rychlejší," poznamenal obránce Jan Ščotka.
Kořenář si připsal šest zákroků, ale hned několik z nich z kategorie výborných. Mužstvo podržel i během oslabení, když se zkraje šesté minuty nechal vyloučit Kurovský. Při obrovské šanci Sylvegarda mu parádním blokem pomohl Radim Zohorna.
Ve 12. minutě fauloval Asplund a také Rulíkův výběr si zahrál přesilovku, ale rovněž bez gólového efektu. Kořenář se vyznamenal ještě v 16. minutě, kdy pálil nebezpečně z kruhu Hägg.
Druhá dvacetiminutovka přinesla o poznání větší střeleckou aktivitu českého týmu, který ji vyhrál na střely na branku 8:4. Hned na jejím začátku Češi soupeře zmáčkli a Flekovi chyběl jen kousek k přesnějšímu zakončení zblízka.
Rozlet brzy přibrzdilo Sedlákovo držení. Švédové však zakončovali nepřesně, na konci oslabení je naopak hodně pozlobil Lauko. Již při hře v plném počtu neuspěl Kubalík.
Po polovině zápasu se neujala Ehnova teč, když výborně zasáhl opět Kořenář. Jenže o chvilku později zůstal na ledě před českou střídačkou ležet zraněný Cibulka, Švédové se dostali do přečíslení a Ryfors zužitkoval výbornou Larssonovu nahrávku. Cibulka odkulhal do šatny.
"Nemám úplně přesné informace, s doktorem jsem ještě nemluvil, ale myslím, že Tomáš Cibulka v turnaji už nenastoupí," přiblížil Rulík.
Hned v úvodních sekundách třetí části se řítil do šance Johansson, Kořenář ho však vychytal.
Seveřané přesto brzy odskočili do dvoubrankového vedení. Co se Sylvegardovi nepovedlo v úvodním dějství, napravil shodou okolností při trestu, který si odpykával právě Radim Zohorna. Dostal nabito na kruh a střelou bez přípravy propálil českého gólmana. Zohorna si odseděl jen 29 sekund.
Už ve 45. minutě však byl národní tým znovu na dostřel. Po výborné práci Kondelíka, který vypíchl puk zpoza vlastní branky vyjíždějícímu Heedovi, snížil Lauko.
Brzy poté se proti pravidlům provinil podruhé Sedlák. V přesilovce zasáhl při Ryforsově zakončení skvěle Kořenář. Pak ale Češi špatně vystřídali a Švédové měli k dispozici 65 sekund přesilovky pět na tři. Proti dobře bránícím hostům se však neprosadili.
Na konci 56. minuty pálil rozjetý Brännström. Poté, co Kořenářovi vypadl puk z lapačky, se k němu dostal znovu a jeho nahrávku před brankoviště nešťastně usměrnil Košťálek. Brzy poté následoval oddechový čas české střídačky a návrat na led se šesti bruslaři a prázdnou brankou. Skóre už se však nezměnilo.
V pátek si český tým v Ängelholmu ještě přes poledne zatrénuje, pak ho čeká přesun do hlavního dějiště turnaje Tampere. V sobotu bude čelit domácímu Finsku a den poté uzavře turnaj duelem se Švýcarskem.
"Každý to má možná v hlavě, že se bojuje o olympiádu, ale my jsme přijeli hlavně s tím, že chceme dobře začít sezonu s reprezentací, což se nám bohužel nepovedlo. Budeme to chtít napravit hned v sobotu," prohlásil odhodlaně Ščotka.
Ví však, že k tomu se jeho tým potřebuje zlepšit. "Musíme zapracovat určitě na těch vyloučeních, kterých bylo moc, ale i na střelbě na bránu. Myslím, že jsme tam neměli úplně ten tlak do branky. Musíme to zjednodušit, naházet to tam a porvat se o ty góly, protože jeden gól není úplně moc," konstatoval Ščotka.