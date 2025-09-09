Čeští fotbaloví reprezentanti v přípravě pouze remizovali se Saúdskou Arábií 1:1
9. 9. 2025 – 8:02 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čeští fotbaloví reprezentanti na závěr zářijového srazu v přípravném utkání v Hradci Králové pouze remizovali se Saúdskou Arábií 1:1.
Skóre otevřel v 21. minutě z penalty Tomáš Chorý, v první minutě nastavení ale zařídil účastníkovi posledních dvou světových šampionátů překvapivou remízu střídající Abdalláh Hamdán.
Svěřenci trenéra Ivana Haška nenavázali na páteční výhru 2:0 v utkání kvalifikace mistrovství světa v Černé Hoře a nedokázali se vítězně naladit na říjnový program. V něm je čeká klíčový duel o naději na přímý postup na šampionát v příštím roce proti Chorvatsku. Český celek doma nezvítězil poprvé po sérii devíti výher.
Hašek oproti pátečnímu utkání v Černé Hoře kompletně obměnil základní sestavu a dal šanci méně vytíženým hráčům. Debut si v národním A-mužstvu odbyli Beran s Cedidlou, v průběhu zápasu pak k premiéře naskočil i střídající Karabec. Kapitán Souček začal jen na lavičce a v zahajovací jedenáctce reprezentace chyběl teprve podruhé za posledních 16 zápasů. Mezi tyčemi dostal šanci Kovář.
Český celek začal aktivněji. V 16. minutě se tlačil do šance Chorý, který na hrotu útoku nastoupil místo Schicka, ve skluzu ale jeho zakončení zblokoval obránce. O tři minuty později v rohu pokutového území fauloval Krále Džuhaní a slovenský rozhodčí Dohál nařídil penaltu.
Chorý zvolil polovysokou střelu do středu branky a z pokutového kopu s přehledem otevřel skóre. Útočník Slavie, který si na domácí scéně odpykává disciplinární trest za úder pěstí do rozkroku protihráče, se v reprezentaci dočkal pátého gólu v 16. zápase.
Soupeř poté převzal iniciativu a ve zbytku zápasu překvapivě více držel balon. Hosté chvílemi před více než osmi tisícovkami diváků v Malšovické aréně dlouze kombinovali, ale za celou první půli se k žádné větší šanci nedostali.
Do druhého poločasu trenér Hašek třikrát vystřídal a změnu udělal i v brance; na druhou půli se postavil mezi tyče gólman Jaroš. Další z nových hráčů na trávníku a debutant v reprezentačním "áčku" Karabec nacentroval v 64. minutě z pravé strany a Kuchtovi po Sadílkově přiťuknutí hlavou chyběl kousek, aby dosáhl na balon.
O dvě minuty později podržel domácí Jaroš, jenž vyrazil pokus Šankitího z pravé strany. Českému celku se v druhé půli ani po prostřídání nedařilo dostat do tempa a Saúdové výrazně více drželi balon.
Nakonec se přemožitelé Argentiny ze světového šampionátu v roce 2022 dočkali i vyrovnání. Sudí před vápnem odpískal střídajícímu Součkovi ruku a střídající Hamdán už v nastavení z přímého kopu trefil technickým pokusem balon přesně k tyči.
Česko ve třetím zápase na zrekonstruovaném stadionu v Hradci Králové po předchozích dvou výhrách poprvé nezvítězilo a po závěrečném hvizdu dali někteří diváci pískotem najevo nespokojenost s výkonem. Národní tým nenavázal na triumf 2:0 z úvodního vzájemného duelu z roku 2006.