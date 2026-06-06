Čeští fotbaloví reprezentanti se přesunuli na základnu pro MS do Dallasu
6. 6. 2026 – 0:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čeští fotbaloví reprezentanti se po přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu, kde budou mít základnu během nadcházejícího mistrovství světa.
Národní tým o tom informoval na webu FAČR. Do šampionátu svěřenci trenéra Miroslava Koubka vstoupí za týden zápasem s Koreou v mexické Guadalajaře.
Český celek v pátek nad ránem středoevropského času v generálce před mistrovstvím porazil v New Jersey Guatemalu 3:1 a dnes absolvoval cestu na základnu. V letadle mužstvo strávilo lehce přes tři hodiny. V texaském městě přivítala tým teplota okolo 30 stupňů Celsia a hodinový časový posun zpět oproti New Yorku.
"Cesta byla bezproblémová, není si nač stěžovat, pokud jde o přesun do Dallasu," řekl Koubek. "Nálada je dobrá. Každá výhra posiluje sebevědomí a před utkáním s Guatemalou to byl jeden z motivů. Teď máme týden do zápasu s Jižní Koreou, je před námi standardní cyklus. Cestování již bude méně, v klidu se připravíme a všechny naše myšlenky a koncentraci budeme směřovat k prvnímu utkání na mistrovství," doplnil čtyřiasedmdesátiletý trenér.
Na ploše letiště v Dallasu monitorovalo příjezd českého týmu zhruba 20 televizních štábů a zástupci dalších médií. V sobotu si Koubkův výběr poprvé zatrénuje v centru v Mansfieldu u Dallasu, kde se bude chystat během celé skupiny. Úvodní příprava bude otevřená pro veřejnost, jak bývá na velkých turnajích zvykem.
V Texasu žije početná česká komunita. "Víme o tom. Sami jsme zvědaví, jak velká podpora přímo zde bude. Budeme rádi za každou, tu na místě i z domova. Věříme, že nám fanoušci budou držet palce a budou s námi," řekl kapitán Ladislav Krejčí. "Budeme rádi, když nás zde naši krajané podpoří. Žije jich zde hodně a těšíme se na ně," dodal Koubek.
Jeho svěřenci budou k jednotlivým zápasům na šampionátu z Dallasu létat. Na základně se budou připravovat až do středy, kdy se přesunou k prvnímu utkání proti Koreji do Guadalajary. Zápas se uskuteční v pátek od 04:00 SELČ. Po úvodním utkání se Češi představí v Atlantě proti Jihoafrické republice a skupinu A uzavřou soubojem s domácím Mexikem v tamní metropoli.
Vzhledem k třicetistupňovým vedrům v Dallasu zvolil Koubek na tréninky poněkud nezvyklé časy. Mužstvo se zároveň bude muset vyrovnat s vysokou nadmořskou výškou v Mexiku, kde absolvuje dva ze tří zápasů ve skupině.
"V Dallasu panují horka, takže jsem udělal ranní tréninky, abychom mužstvo nevysávali ještě před prvním zápasem. Věřím, že teploty budou přijatelné. Odpoledne je 35 stupňů Celsia, to je vyloučené," uvedl Koubek.
"Potrénujeme, zregenerujeme. Je to ligový denní cyklus, čtvrtek, čtvrtek, neděle, neděle. Metody, jak během týdne postupovat, jsem za ta léta načerpal a uplatníme je," nastínil program zkušený kouč, který v minulosti trénoval řadu českých klubů.
Do vyřazovací fáze projdou první dva celky z každé skupiny a osmička nejlepších mužstev z třetích míst. Český tým se zúčastní světového šampionátu teprve podruhé od rozdělení federace a poprvé po 20 letech.