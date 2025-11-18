Čeští fotbalisté rozdrtili Gibraltar 6:0 a mají jistotu druhého koše pro play off o MS
18. 11. 2025 – 0:48 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čeští fotbalisté v závěrečném utkání skupiny kvalifikace mistrovství světa rozdrtili Gibraltar 6:0.
Národní celek v posledním letošním duelu rozhodl o výhře nad třetí nejslabší evropskou reprezentací díky nejpovedenějšímu prvnímu poločasu v samostatné historii, v němž se trefili David Douděra, Tomáš Chorý, Vladimír Coufal, Adam Karabec a Tomáš Souček. Po změně stran se prosadil Robin Hranáč. Český tým jen o kousek zaostal za nejvyšším triumfem od rozdělení federace - vítězstvím 8:1 nad Andorrou.
Národní celek měl už před utkáním jistotu druhého místa ve skupině a tím účasti v březnovém play off o šampionát. Po dnešním vítězství a dalších výsledcích je už nicméně jasné, že bude při losu ve druhém ze čtyř výkonnostních košů a semifinále baráže odehraje doma. Play off se losuje ve čtvrtek.
Národní mužstvo vyhrálo i druhý zápas pod dočasným trenérem Jaroslavem Köstlem, ve čtvrtek jeho svěřenci porazili v přípravě San Marino 1:0. Česká reprezentace zdolala Gibraltar i ve druhém vzájemném souboji, v březnu ve Faru zvítězila 4:0. V Olomouci si připsala pátou výhru po sobě.
Köstl, jenž převzal mužstvo po říjnovém odvolání Ivana Haška, udělal oproti utkání se San Marinem šest změn v základní sestavě. Nejlepší střelec aktuálního výběru Schick, který nastoupil do 50. utkání za reprezentační "áčko", hrál nezvykle na pozici pod hrotem, nad ní se pohyboval Chorý. Netradičně na pravém křídle začal Douděra.
Domácí fanoušci za jednou z branek dali v úvodu najevo nespokojenost s posledními výkony národního mužstva pokřikem "Bojujte za Česko", Köstlovi svěřenci nicméně od úvodních minut hráli mnohem lépe než proti San Marinu. V páté minutě Chorý kolmicí vysunul Douděru a ten zakončil z hranice vápna přesně k tyči. Slávistický halfbek si připsal druhý reprezentační gól.
Gibraltar měl velké problémy s pasem za obranu a v 18. minutě inkasoval podruhé. Douděra s Chorým si tentokrát vyměnili role a druhý jmenovaný sám před brankářem nezaváhal. Český celek byl při chuti a navíc velmi produktivní.
V 31. minutě po Karabcově centru z přímého kopu Zelený možná i nechtěně přiťukl Coufalovi a ten přízemní střelou k přední tyči zvýšil už na 3:0. Zkušený zadák Hoffenheimu se podobně jako Douděra trefil v národním týmu podruhé.
Ve 39. minutě se Köstlovi svěřenci prosadili znovu. Coufal po Součkově přenesení napravo z první poslal míč do vápna a také Karabec se zblízka mohl radovat z druhé trefy za reprezentační "áčko".
Minutu před přestávkou český celek završil výsledkově nejpovedenější poločas od rozdělení federace. Schick zpracoval míč za obranou, přiťukl Chorému a jeho centr poslal hlavou v pádu k tyči Souček. Český kapitán dal 17. gól v národním celku a navázal na vítěznou trefu proti San Marinu.
V 50. minutě hostující brankář s námahou vyškrábl Coufalův pokus z přímého kopu z velkého úhlu, o chvíli později už ale pošesté kapituloval. Karabcův centr z rohového kopu prodloužil Zelený a Hranáč dotlačil zblízka míč pod břevno. Dočkal se prvního gólu v národním A-mužstvu.
Příznivý vývoj dovolil Köstlovi nasadit v druhé půli i debutanta stopera Chaloupka. V 73. minutě dělily favorita centimetry od sedmé branky, Schick trefil tyč. Češi na nejvyšší vítězství v samostatné historii nedosáhli, i tak se dobře naladili na březnové play off, v němž budou usilovat o teprve druhý postup na světový šampionát od rozdělení federace. Kdo je povede coby hlavní trenér, není jasné.