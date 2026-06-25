Čeští fotbalisté prohráli na MS s domácím Mexikem 0:3 a ze skupiny nepostoupili
25. 6. 2026 – 5:54 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čeští fotbaloví reprezentanti v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa v Americe prohráli s Mexikem v tamní metropoli vysoko 0:3 a do vyřazovací fáze nepostoupili.
Domácí celek na Aztéckém stadionu před více než 80 tisícovkami diváků rozhodl v úvodu druhého poločasu, kdy se v rozmezí zhruba šesti minut trefili Mateo Chávez a Julián Quiňones. V nastavení se pak prosadil střídající Álvaro Fidalgo.
Český tým na šampionátu ve třech zápasech získal jediný bod za remízu 1:1 s Jihoafrickou republikou a ve čtyřčlenné skupině obsadil poslední čtvrté místo. Na úvod turnaje svěřenci trenéra Miroslava Koubka prohráli 1:2 s Koreou. Národní celek neuspěl ani při své druhé účasti na mistrovství světa od rozdělení federace, před 20 lety v Německu rovněž vypadl už po skupině.
Trenér Koubek udělal tři změny v základní sestavě oproti předchozímu utkání s Jihoafričany. Jen na lavičce začali nejlepší střelec současné reprezentace Schick, Sojka a Darida a poprvé na turnaji překvapivě dostali šanci Douděra s Višinským. Do zahajovací jedenáctky se vrátil Šulc.
Mexický trenér Aguirre s jistotou postupu a prvenství ve skupině šetřil několik opor v čele s kanonýrem Jiménezem. Poprvé od začátku nastoupil nejmladší hráč na šampionátu, teprve sedmnáctiletý Mora.
Na vyprodaném Aztéckém stadionu panovala od úvodu vynikající atmosféra. Chvílemi bylo slyšet i zhruba šest tisícovek českých fanoušků v hledišti. Už na začátku osmé minuty je mohl rozjásat Višinský, plzeňský křídelník ale po Šulcově akci po pravé straně přízemní střelou ve vápně těsně minul.
Koubkův tým hrál v úvodní půlhodině s favoritem minimálně vyrovnanou partii. Mexičané se dostávali do tempa pozvolna a soupeře, který na rozdíl od nich není zvyklý na zápasy v nadmořské výšce zhruba 2200 metrů, na chvíli zatlačili až před pauzou. V 39. minutě vypálil Sánchez, jeho ránu z úhlu ale vyrazil gólman Kovář.
Hned necelou minutu po začátku druhé půle se dostal k odraženému míči Červ, mexickému brankáři však k pohodlnému zákroku pomohla spoluhráčova teč. I když hosté vstoupili do druhé půle aktivněji, skóre otevřeli Mexičané.
V 55. minutě Romo udržel míč mezi třemi protihráči a poslal do úniku Cháveze. Levý bek či záložník se vyhnul Sadílkovu skluzu a s přehledem překonal Kováře střelou k zadní tyči. Hráč Alkmaaru skóroval v reprezentaci poprvé.
O šest minut později inkasovali Češi podruhé. Sánchez se štěstím dostal míč přes Kováře, Holeš balon nedůrazně odvrátil a Quiňones jej zblízka dotlačil do sítě. Koubek za nepříznivého stavu prostřídal a postupně poslal na trávník Provoda, Schicka a Součka.
Češi však neměli na zdramatizování zápasu síly a mexický trenér Aguirre si tak mohl v 78. minutě dovolit nasadit brankářskou dvojku Ochou. Čtyřicetiletý gólman ohlásil, že se po šampionátu rozloučí s profesionální kariérou.
Hosté mu krátký pobyt mezi tyčemi nijak výrazně nezkomplikovali, naopak Kovář na opačné straně inkasoval ještě potřetí. Na začátku čtvrté minuty nastavení napálil odražený balon do horního roku střídající Fidalgo.
Trenér Koubek po zimním převzetí reprezentace dovedl český tým přes play off na šampionát, samotný turnaj mu ale s mužstvem nevyšel. Na podzim národní celek rozehraje elitní divizi Ligy národů.