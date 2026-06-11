Čeští fotbalisté po 20 letech zasáhnou do MS, na úvod zkusí bodovat proti Koreji
11. 6. 2026 – 12:12 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čeští fotbalisté zápasem s Koreou v Guadalajaře vstoupí do mistrovství světa v Americe.
Národní tým se pokusí ve svém prvním duelu ve skupině A bodovat a udržet neporazitelnost od nástupu trenéra Miroslava Koubka. Soupeři se poprvé utkají v soutěžním zápase, souboj podle bookmakerů nemá favorita. Český celek by se případným vítězstvím hned na úvod turnaje hodně přiblížil postupu do vyřazovací fáze. Hráči se budou muset vyrovnat s těžkými podmínkami v Mexiku, především s nadmořskou výškou téměř 1600 metrů.
Česká reprezentace se na mistrovství světa představí podruhé od rozdělení federace a poprvé od roku 2006, kdy v Německu nepostoupila do vyřazovací fáze. Ve skupině A se utká ještě s Jihoafrickou republikou a spolupořadatelem Mexikem. Do play off postoupí první dva celky z každé skupiny, které doprovodí osmička nejlepších mužstev z třetích míst. Závěrečný turnaj se poprvé odehraje v rozšířeném formátu s rekordními 48 týmy a ve třech zemích - USA, Mexiku a Kanadě.
"Postupem na mistrovství rozhodně nemáme splněno. Od prvního dne na kluky apeluji, že jsme se nepřijeli jen zúčastnit. Že si to nejdeme nějak užít, to je takové české slovo. To nedovolím. Úspěch by asi byl, kdybychom ze skupiny postoupili," řekl Koubek, který s reprezentací prošel na šampionát z březnového play off a v dosavadních čtyřech zápasech s ní neprohrál.
Mužstvo se naladilo na mistrovství dvěma triumfy v přípravě, nejprve porazilo doma na Letné Kosovo 2:1 a poté v New Jersey v generálce Guatemalu 3:1. I Korejci v obou duelech před šampionátem zvítězili, zdolali Trinidad a Tobago 5:0 a Salvador 1:0.
Asijský celek měl oproti soupeři výhodu v tom, že se mohl déle připravovat ve vysokohorském prostředí. Koubkovi svěřenci vzhledem k pozdějšímu postupu na závěrečný turnaj mají základnu u Dallasu a do Guadalajary na rady odborníků odcestovali až den před zápasem.
"Myslím, že pro nás zase byla výhoda prostředí v Dallasu, kde je velké vedro. Uvidí se ve vzájemném utkání, kdo je lépe připraven. Myslím, že výsledky obou přípravných utkání, která jsme my i Korea odehráli, ukazují, že mužstva jsou ve velmi dobré formě. Půjde o zajímavý zápas," řekl asistent českého trenéra Jan Suchopárek.
"Připravujeme se na to už od začátku srazu. Věříme v to, co nám ordinují trenéři. Některé tréninky jsme absolvovali ve vyhřáté místnosti. Nebojím se toho, spíš se těším na novou výzvu. Ve fotbale rozhoduje to, jak jste připraveni v hlavě. Věřím, že i toto zvládneme," uvedl obránce Robin Hranáč.
Soupeři se dosud utkali ve třech přípravných duelech s vyrovnanou bilancí jednoho vítězství, porážky a remízy. V posledním vzájemném souboji před 10 lety Češi v generálce na mistrovství Evropy podlehli Korejcům v Praze 1:2. Do zápasu ze současného výběru zasáhl jen bývalý reprezentační kapitán Vladimír Darida, na soupeřově straně nechyběl ofenzivní univerzál a někdejší dlouholetá opora Tottenhamu Son Hung-min.
"Korejci v týmu dlouhodobě mají velmi rychlé ofenzivní hráče, nebezpečné v protiútocích. Ale my v obraně také máme rychlost, bereme to jako svoji zbraň. Z tohoto pohledu by to mohlo být velmi vyrovnané. Největší zbraní Korejců je Son Hung-min, všichni ho velmi dobře známe," podotkl Hranáč.
Korejce čeká na světovém šampionátu již jedenáctý start po sobě, jejich maximem je čtvrté místo z domácího mistrovství v roce 2002. "Máme zkušenosti, ale to nemusí nic znamenat. Soupeř má velmi odlišné vlastnosti a nebude snadné se s tím vypořádat. Musíme být připraveni zejména na jejich centry a standardní situace a překonat naši výškovou nevýhodu," řekl trenér Hong Mjong-po.
Český tým by měl nastoupit v podobné základní sestavě jako v generálce s Guatemalou. Zdravotní potíže v posledních dnech trápily jen náhradního útočníka Jana Kuchtu. Záložník Hugo Sochůrek, který v neděli oslavil 18. narozeniny, bude druhým nejmladším účastníkem letošního šampionátu. Koubek se v 74 letech a 284 dnech na chvíli stane historicky nejstarším trenérem na závěrečných turnajích, o dva dny později ho překoná kouč Curacaa Dick Advocaat.
Zápas v Guadalajaře na stadionu pro téměř 50 tisíc diváků začne v pátek ve 4:00 SELČ. Řídit jej budou egyptští rozhodčí v čele s hlavním Amínem Umarem. Hned po duelu se český tým vrátí do Dallasu, druhé utkání s Jihoafrickou republikou odehraje v Atlantě a závěrečný zápas skupiny s domácím Mexikem znovu ve vysokohorském prostředí v tamní metropoli.