Čeští a američtí vojáci jsou údajně vyšetřováni kvůli smrti Afghánce obviněného ze zabití psovoda Procházky

Evropská unie možná bude muset zpřísnit sankce proti Rusku kvůli zabavení ukrajinských plavidel , uvedl v úterý dle agentury Reuters spojenec německé kancléřky Angely Merkelové. "Zatím se nevedou se žádná jednání o přísnějších sankcích, ale obecně bych to nevylučoval," řekl předseda zahraničního výboru Spolkového sněmu Norbert Röttgen (CDU) v rozhlasovém rozhovoru.

Zprávy odeslané Mars Odyssey ukazují, že solární panely sondy InSight se otevřely a nabíjejí baterie. Vyplývá to ze zprávy zveřejněné naamerického Národní úřadu pro letectví a vesmír (NASA). InSight je vůbec prvním aparátem určeným k seizmickému průzkumu Marsu a v pondělí po více než půlročním letu úspěšně přistála na rudé planetě

Prezident Miloš Zeman v úterý otevře Český dům, který se nachází v budově Cinematéky nedaleko jeruzalémského Starého města. Sídlit v něm budou státní agentury CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism a Česká centra. I když nebude mít diplomatický status, Pražský hrad jeho založení považuje za předstupeň přestěhování české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma

Čeští a američtí vojáci jsou vyšetřováni kvůli úmrtí zbitého afghánského vojáka Vahidulláha Chána, který byl ve vazbě kvůli obvinění ze zabití českého psovoda Tomáše Procházky z minulého měsíce. Informoval o tom americký deník The New York Times. Mluvčí českého ministerstva obrany Jan Pejšek obvinění důrazně odmítl.

Britský parlament bude o brexitové dohodě hlasovat 11. prosince, oznámila dnes britská vláda. Před samotným hlasováním budou mít poslanci možnost pět dní debatovat. Začnou již příští úterý 4. prosince a pokračovat budou ve středu a ve čtvrtek. Po pauze od pátku do neděle se zákonodárci k rozpravě sejdou opět v pondělí a v úterý. Po úterní části debaty by se mělo hlasovat.

Rektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM) dnes akademický senát zvolil dosavadního vedoucího katedry teorie a dějin umění Jindřicha Vybírala. Ve volbě neměl protikandidáta. Do funkce by měl po jmenování prezidentem republiky nastoupit od března 2019. Vybíral v čele školy vystřídá Jindřicha Smetanu, který instituci vedl po dvě funkční období.

Rektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM) dnes akademický senát zvolil dosavadního vedoucího katedry teorie a dějin umění Jindřicha Vybírala. Ve volbě neměl protikandidáta. Do funkce by měl po jmenování prezidentem republiky nastoupit od března 2019. Vybíral v čele školy vystřídá Jindřicha Smetanu, který instituci vedl po dvě funkční období.

V Česku by mohla vzniknout nová důchodová komise, v níž by zasedali politici sněmovních stran, experti, akademici i zástupci seniorských a neziskových organizací. Projednávat by měli návrhy jednotlivých změn důchodového systému. Dohodly se na tom dnes koaliční strany. Novinářům to po jednání řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Návrh na vznik komise brzy pošle k připomínkám.

26. 11. 17:50