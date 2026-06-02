Český voják skončil po návratu z Konga v izolaci v Těchoníně
2. 6. 2026 – 16:40 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ve specializovaném armádním Centru biologické ochrany v Těchoníně na Orlickoústecku je v izolaci český voják.
Vrátil se z mise v Kongu, kde se šíří virus ebola. Příznaky nemá. Informoval o tom dnes Deník N. Voják do Česka dorazil dva dny po americkém lékaři, který byl kvůli kontaktu s ebolou hospitalizován v pražské nemocnici na Bulovce.
"Potvrzujeme, že se v pátek 22. května 2026 do České republiky vrátil příslušník Armády České republiky, který působil v pozorovatelské misi OSN v Demokratické republice Kongo. Vzhledem k výskytu viru ebola v oblasti jeho působení byl po návratu preventivně umístěn do Centra biologické ochrany Těchonín," řekla serveru mluvčí armády Zdeňka Sobarňa Košvancová.
Mluvčí armády Vladimír Holas následně ČTK sdělil, že postup slouží k ochraně zdraví vojáka, jeho okolí i široké veřejnosti a jedná se o preventivní opatření.
Voják byl z Česka na pozorovací mírové misi jediný. Podle serveru není potvrzené, že by přišel do kontaktu s někým, kdo byl ebolou přímo nakažený. "Neprojevoval a ani neprojevuje žádné příznaky onemocnění," doplnila mluvčí.
Pohotovostní vojenská nemocnice v Těchoníně je jedním ze středisek Vojenského zdravotního ústavu. "Umístění do specializovaného vojenského zařízení je standardní preventivní opatření, které se uplatňuje u vojáků vracejících se z rizikových či exotických oblastí," poznamenala Košvancová.
O možnosti hospitalizace v armádním objektu se diskutovalo i v souvislosti s americkým lékařem, který působil jako misijní lékař v nemocnici v Kongu. Američan byl nakonec za velkého zájmu médií umístěn ve speciálním izolačním transportním boxu ve Fakultní nemocnici Bulovka, která patří mezi specializovaná pracoviště pro vysoce nebezpečné nákazy.
Kongo podle nejnovějších dat WHO eviduje 1077 případů podezření na nákazu a 246 úmrtí s podezřením na ebolu. Potvrzených případů nákazy je podle agentury OSN 121 a potvrzených úmrtí 17, první pacient byl dnes oficiálně propuštěný z nemocnice jako vyléčený. V Ugandě počet potvrzených případů nákazy ebolou stoupl na devět.
Virus v Africe způsobil několik epidemií tohoto onemocnění, jehož smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Nejhorší epidemie vypukla na začátku prosince 2013 v západní Africe. Ebole tehdy za více než dva roky podlehlo přes 11.000 lidí. Nemoc se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem, zejména tělními tekutinami. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů.