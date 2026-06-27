Český speciální tým dnes odletí do Venezuely, kde pomůžou s vyhledáváním lidí ze sutin
27. 6. 2026 – 6:04 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin odletí s potřebným vybavením do Venezuely, kterou ve středu postihla dvě silná zemětřesení, v sobotu kolem 11:00 z pražského Letiště Václava Havla.
Včera to oznámily mluvčí ministerstva vnitra Adéla Dittmannová a mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Klára Ochmanová. Bude v něm 70 lidí - hasičů, statiků, specialistů dronové služby či kynologů se psy. Součástí takzvaného USAR týmu budou také dva lékaři a tlumočnice.
Češi budou pomáhat zejména s vyhledáváním a vyprošťováním osob ze zřícených a vážně poškozených budov. Do postižené oblasti vyrazí sedm desítek specialistů. "Jeho jádro tvoří příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR specializovaní na vyhledávání, záchranu a vyprošťování osob ze sutin. Součástí týmu jsou také statici, specialisté dronové služby, kynologové se záchranářskými psy vycvičenými na vyhledávání osob, dva lékaři a tlumočnice Policie ČR," dodala Dittmannová.
Tým poveze vybavení pro vyhledávání osob v sutinách a jejich vyprošťování, stabilizaci poškozených konstrukcí nebo poskytnutí základního ošetření vyproštěným lidem. Drony jim umožní rychlé zmapování situace v místě zásahu. Nezbytnou součástí týmu jsou kynologové se psy, bez kterých by podle hasičů nebylo možné vyhledat osoby v sutinách. Poveze s sebou i vlastní zázemí, ubytování a jídlo. "Díky tomu může v postižené oblasti fungovat samostatně a nezatěžovat místní složky ani infrastrukturu, která bývá po podobných katastrofách vážně poškozená," dodala Ochmanová.
Hasiči se sejdou na Ruzyni během dnešní noci, kdy budou nakládat vybavení. Tým včetně materiálu a psů přepraví z Prahy letoun Airbus 330 české armády. První část letu na karibský ostrov Curacao, který leží zhruba 65 kilometrů od Venezuely, potrvá přibližně 11 hodin. Následovat bude překládka materiálu. Poté bude tým pokračovat letounem německého bundeswehru na vojenské letiště v Caracasu. Jakmile dorazí Češi na místo, spojí se s mezinárodními koordinačními týmy pod hlavičkou OSN a místními záchrannými složkami, aby se mohli co nejrychleji zapojit do záchranných prací.
O vyslání pomoci rozhodla česká vláda na základě vyhodnocení situace a venezuelské žádosti o pomoc. "Český záchranný tým má bohaté zkušenosti z mezinárodních operací a patří ke světové špičce v pátracích a vyprošťovacích pracích. Přeji jim hodně sil a bezpečný průběh celé mise," uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).
"Naším úkolem může být nejen vyhledávání a záchrana přeživších, ale také vyhledávání obětí, které pak mohou být bezpečně a důstojně vyproštěny. Každá nalezená osoba znamená pro rodiny odpověď, na kterou čekají," uvedl šéf českých hasičů Vladimír Vlček.
Český USAR tým (z anglického názvu Urban Search and Rescue) v minulosti pomáhal po zemětřeseních i jiných živelních pohromách v řadě zemí. V roce 2023 například působil po zemětřesení v Turecku nebo loni v Texasu po ničivých povodních.
Při dvou silných zemětřeseních, která ve středu zasáhla oblast západně od Caracasu, se zřítily desítky budov. Počet obětí neustále roste, podle poslední bilance přišlo o život 589 lidí, zraněných jsou už skoro 3000. V zemi pokračují pátrací a záchranné akce, a to včetně několika zahraničních týmů a expertů OSN. Česko nabídlo pomoc krátce po katastrofě. O vyslání českého týmu do postižených oblastí se zmínil i prezident Petr Pavel v kondolenčním dopise, který zaslal prozatímní venezuelské prezidentce Delcy Rodríguezové.