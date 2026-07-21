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Češku na pláži na chorvatském ostrově Krk zasáhl blesk, je v nemocnici v Rijece

21. 7. 2026 – 14:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Češku na pláži na chorvatském ostrově Krk zasáhl blesk, je v nemocnici v Rijece
Ilustrační foto zdroj: Profimedia
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Češku na pláži na chorvatském ostrově Krk zasáhl blesk, je v nemocnici v Rijece.

ČTK o tom dnes informovalo české ministerstvo zahraničí, podle kterého jsou čeští diplomaté v Chorvatsku v kontaktu s místní policií i s nemocnicí.

"Díky rychlé reakci chorvatských záchranných složek se ji podařilo v krátké době transportovat do nemocnice v Rijece. Naší občance přejeme hodně sil a co nejrychlejší uzdravení," uvedlo ministerstvo. Úřad dodal, že bližší informace nebude poskytovat s ohledem na ochranu soukromí a osobních údajů.

Podobné případy nejsou příliš časté. V létě 2005 v Chorvatsku zabil blesk na moři mladého českého turistu, který navzdory bouři vyplul na člunu.

Chorvatsko patří mezi nejpopulárnější turistické destinace Čechů, ministerstvo zahraničí tam proto v létě každoročně posiluje svou přítomnost prostřednictvím konzulárních jednatelství ve Splitu a v Rijece. Dočasně zřízené úřady mají podle ministerstva za cíl včasnou pomoc Čechům v případě nouze. V Chorvatsku v létě působí i čeští policisté.

Tagy:
Chorvatsko diplomacie ČR zdraví
Zdroje:
ČTK

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