Česko zbičovaly stovky blesků. Meteorologové prozradili, co se bude na nebi dít dál

6. 5. 2026 – 11:59 | Magazín | BS

zdroj: Freepik
Odborníci z ČHMÚ upřesnili předpověď ana odpoledne a večer.

Západ naší země byl včera svědkem bouře, za kterou by se nemusel stydět ani vrchol léta. A jelikož obrázek, jak víme, bývá lepší než slova, o intenzitě nejspíš nejlépe vypoví snímek z radaru ČHMÚ ze včerejšího večera:

chmu 06052026 blesky zdroj: ČHMÚ

Pásmo se pak posouvalo na sever a přes noc na většině území Čech konečně zapršelo, místy i vydatně.

Odborníci z ČHMÚ nyní upřesnili předpověď na dnešek a vypadá to, že se na žádný velký nášup chystat nemusíme, protože bouřky by se měly spíše uklidnit.

„Bouřek dnes mnoho nečekejte, vyskytnou se – pokud vůbec - na mnohem menší části území, než včera. Více bude spíš přeháněk bez bleskové aktivity. Šance na bouřku je víceméně jen tu a tam v Čechách, maximálně na Vysočině,“ píšou meteorologové na sociální síti.

„Šance na izolovanější bouřky bude odpoledne a v podvečer hlavně v širším Pošumaví a v pásu táhnoucímu se k severovýchodu cca ke středním Čechám. Zde by se měla také vytvořit později odpoledne výraznější sbíhavost (konvergence proudění), která případně pomůže vzniku bouřky v této oblasti. Pokud se zde s malou pravděpodobností bouřka vytvoří, její projevy velmi lokální a budou hlavně v menších kroupách nebo nárazech větru. Bouřky se mohou výjimečně vyskytnout v Čechách i jinde,“ pokračuje ČHMÚ.

„Druhé dějství bouřek pak přijde k večeru nebo večer. Z Bavorska by měl dorazit přibližně do oblasti Šumavy konvektivní systém, který bude minimálně v Německu produkovat i vyšší nárazy větru,“ dodávají.

Podle křivky teplot týdenní předpovědi ČHMÚ by se, jak už bylo avizováno dříve, mělo zítra ochladit a denní maxima by měla zůstat okolo 18 °C. Pak se ale opět oteplí a na víkend čekají meteorologové opět letních 25 °C.

 

Zdroje:
ČHMÚ, AccuWeather
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

