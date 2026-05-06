Česko zbičovaly stovky blesků. Meteorologové prozradili, co se bude na nebi dít dál
6. 5. 2026 – 11:59 | Magazín | BS
Odborníci z ČHMÚ upřesnili předpověď ana odpoledne a večer.
Západ naší země byl včera svědkem bouře, za kterou by se nemusel stydět ani vrchol léta. A jelikož obrázek, jak víme, bývá lepší než slova, o intenzitě nejspíš nejlépe vypoví snímek z radaru ČHMÚ ze včerejšího večera:
Pásmo se pak posouvalo na sever a přes noc na většině území Čech konečně zapršelo, místy i vydatně.
Odborníci z ČHMÚ nyní upřesnili předpověď na dnešek a vypadá to, že se na žádný velký nášup chystat nemusíme, protože bouřky by se měly spíše uklidnit.
„Bouřek dnes mnoho nečekejte, vyskytnou se – pokud vůbec - na mnohem menší části území, než včera. Více bude spíš přeháněk bez bleskové aktivity. Šance na bouřku je víceméně jen tu a tam v Čechách, maximálně na Vysočině,“ píšou meteorologové na sociální síti.
„Šance na izolovanější bouřky bude odpoledne a v podvečer hlavně v širším Pošumaví a v pásu táhnoucímu se k severovýchodu cca ke středním Čechám. Zde by se měla také vytvořit později odpoledne výraznější sbíhavost (konvergence proudění), která případně pomůže vzniku bouřky v této oblasti. Pokud se zde s malou pravděpodobností bouřka vytvoří, její projevy velmi lokální a budou hlavně v menších kroupách nebo nárazech větru. Bouřky se mohou výjimečně vyskytnout v Čechách i jinde,“ pokračuje ČHMÚ.
„Druhé dějství bouřek pak přijde k večeru nebo večer. Z Bavorska by měl dorazit přibližně do oblasti Šumavy konvektivní systém, který bude minimálně v Německu produkovat i vyšší nárazy větru,“ dodávají.
Podle křivky teplot týdenní předpovědi ČHMÚ by se, jak už bylo avizováno dříve, mělo zítra ochladit a denní maxima by měla zůstat okolo 18 °C. Pak se ale opět oteplí a na víkend čekají meteorologové opět letních 25 °C.