Česko zavalí žhavý vzduch. Letošních prvních 30 °C, hlásí meteorologové
21. 5. 2026 – 10:29 | Magazín | BS
Odborníci z ČHMÚ zpřesnili předpověď a vypadá to, že bychom se o víkendu mohli poprvé dočkat překonání teplotní hranice.
Už se to párkrát blížilo, ale tentokrát by moha padnout. Magických třicet stupňů zatím letos nebylo, ale o víkendu by už reálně mohlo, předpovídají meteorologové z ČHMÚ.
O víkendu totiž přijde příval teplého vzduchu od jihozápadu a předpověď hovoří jasně: Bude horko a slunečno. Odborníci na sociální síti nevyučují zmiňovaných 30 °C, ačkoliv v předpovědních modelech až takové hodnoty zatím většinou nenajdeme.
Meteorologové ale upozorňují, že modely mívají tendenci maxima o pár stupňů podhodnocovat a například detailnější model ICON EU už třicítky na neděli opravdu projektuje.
Dnešek nicméně tak horký nebude: „Během čtvrtka bude oblačno až polojasno, večer postupně skoro jasno až jasno. Zpočátku se budou jen ojediněle vyskytovat přeháňky, během dne místy, hlavně na Moravě a ve Slezsku,“ předpovídá ČHMÚ.
„Nejvyšší teploty 18 až 23 °C, v 1000 m na horách kolem 14 °C. Mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s bude večer slábnout,“ doplňuje.
Zítra bude o něco tepleji: „V dalších dnech se bude počasí vyvíjet obdobně, tedy ráno bude málo oblačnosti, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost, aby se opět k večeru rozplynula. Zítřejší maxima budou 22 až 26 °C, na severovýchodě kolem 20 °C,“ dodávají odborníci.